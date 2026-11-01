El Estudio de Canto Silvia Pérez celebra cuatro años con dos muestras musicales

Cultura

El espacio festejará su cuarto aniversario con las presentaciones anuales de sus alumnos, previstas para los sábados 7 y 21 de noviembre en el Teatro Unión Ferroviaria. Habrá un variado repertorio de géneros musicales, con acompañamiento de músicos en vivo.

El Estudio de Canto Silvia Pérez celebrará su cuarto aniversario con dos encuentros musicales en los que sus alumnos tendrán la oportunidad de compartir con el público el trabajo y los aprendizajes desarrollados a lo largo del año. La primera muestra será el próximo sábado 7 de noviembre, a las 20:30, en el Teatro Unión Ferroviaria, ubicado en avenida Alsina 530.

La propuesta tendrá una segunda función el sábado 21, también con la participación de alumnos del estudio, pero en esta oportunidad con otro grupo de intérpretes y un repertorio completamente renovado.

En ambas presentaciones, el público podrá disfrutar de un recorrido por distintos géneros y estilos musicales, entre ellos baladas, pop, folclore y tango. Las interpretaciones contarán con el acompañamiento de músicos en vivo, sumando variedad instrumental y matices a cada actuación.

Estas muestras constituyen una oportunidad para que los alumnos puedan compartir sus voces, ganar experiencia sobre el escenario y mostrar el camino recorrido en su formación vocal, en un espacio de encuentro que también celebra los cuatro años de actividad del estudio.

Las entradas anticipadas pueden solicitarse telefónicamente al 0341-152120868.