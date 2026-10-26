Las Fajarcitas se consagraron campeonas interamericanas en Catamarca

Cultura

La delegación del Estudio Carina Fajar obtuvo más de 30 premios, en su mayoría primeros puestos. Además, consiguió el pase al Premio Mayor y la clasificación directa al Summer in Dance 2027, en Brasil.

El talento pergaminense volvió a destacarse en el escenario de la danza árabe. El Estudio Carina Fajar tuvo una sobresaliente actuación en el Certamen Interamericano de Danzas Catamarca Arabian Dance, que se desarrolló del 9 al 12 de octubre en San Fernando del Valle de Catamarca, donde su delegación, conocida como Las Fajarcitas, se consagró con importantes reconocimientos.

En una competencia que reunió a más de 20 delegaciones, las representantes de Pergamino alcanzaron más de 30 premios, en su mayoría primeros puestos, y demostraron el nivel artístico y la preparación que caracterizan al grupo.

Entre las distinciones más importantes, el estudio recibió los reconocimientos a Mejor delegación por excelencia, Mejor bailarina profesional, otorgado a Rocío Martínez, y Mejor maestro preparador, que distinguió a su directora, Carina Fajar.

Los resultados obtenidos y la sumatoria de puntos le permitieron a la delegación acceder al Premio Mayor y conseguir el pase directo al Summer in Dance 2027, que se realizará en Brasil. Se trata de una nueva oportunidad para que el talento local trascienda las fronteras y continúe creciendo en el ámbito de la danza.

Una delegación que representó a Pergamino El equipo estuvo integrado por las bailarinas Laura Lozano, Carolina Cardoso, Emilia Otto Chuit, Tatiana Caputa, Tiziana Franco, Amaia Luna, Candela Gautto, Milagros Tala, Arami Romero y Rocío Martínez, quienes participaron de la competencia bajo la dirección y preparación de Carina Fajar.

Seguí leyendo Pergamino Zona Fría: Pergamino perderá el subsidio al gas y habrá aumentos en las facturas

Desde la escuela también destacaron el acompañamiento de los familiares, cuyo esfuerzo y compromiso fueron fundamentales para concretar el viaje y hacer posible esta experiencia artística y humana.

Tras este importante logro, el Estudio Carina Fajar ya se encuentra enfocado en los preparativos para el cierre anual, previsto para diciembre, cuando participará todo el alumnado de la institución.