Zona Fría: Pergamino perderá el subsidio al gas y habrá aumentos en las facturas

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Pergamino

El Gobierno nacional reglamentó los cambios en el régimen de subsidios al gas, que dejará de beneficiar a usuarios de 94 municipios bonaerenses, entre ellos Pergamino. La medida alcanzará a unos 1.240.000 hogares de la Provincia.

La reglamentación del nuevo régimen de Zona Fría encendió una señal de preocupación para los usuarios de gas natural de Pergamino, que perderán el beneficio que les permitía acceder a una tarifa subsidiada por residir en una localidad incorporada a la ampliación del sistema.

La medida del Gobierno nacional establece nuevas condiciones para el funcionamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas y modifica los criterios de acceso a las bonificaciones. Como consecuencia, alrededor de 3.350.000 hogares de todo el país, de los cuales 1.240.000 pertenecen a 94 municipios bonaerenses, se verán afectados por los cambios.

En la provincia de Buenos Aires, la modificación implica que la mayoría de las localidades incorporadas a la ampliación del régimen dejarán de recibir el descuento. La excepción será Patagones, que había ingresado al sistema en 2002.

Qué cambia para los usuarios de Pergamino Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es que vivir en una localidad incorporada a la ampliación anterior de Zona Fría ya no será suficiente para acceder automáticamente al descuento.

De esta manera, Pergamino se encuentra entre los distritos bonaerenses que perderán el beneficio asociado a esa ampliación. El impacto se reflejará en las facturas de gas de los usuarios alcanzados, que dejarán de contar con esa bonificación.

La modificación también alcanza a ciudades como Junín, Colón, Rojas, Salto, San Nicolás, Ramallo, Arrecifes y Baradero, además de otros municipios del interior bonaerense.

Entre los distritos de mayor población afectados se encuentran Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil y Olavarría, junto con localidades de la costa atlántica como Necochea, Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa.

Cómo se financiará el sistema Los cambios fueron instrumentados mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, que reglamenta las modificaciones introducidas por la Ley 27.828.

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El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas se financiará mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte. Este cargo se aplicará al gas consumido o comercializado para consumo dentro del país, con excepción del destinado a la exportación y del gas natural licuado importado y regasificado que se inyecte al sistema de transporte.

El recargo deberá aparecer discriminado en las facturas correspondientes a las distintas etapas de comercialización y no formará parte del precio de venta del gas. Cuando corresponda a compras de distribuidoras y subdistribuidoras, se trasladará a las facturas de los usuarios finales alcanzados, según lo establecido en la reglamentación.

Los recursos del fondo financiarán las compensaciones a las empresas proveedoras de gas natural y gas propano por redes, las bonificaciones adicionales para los usuarios residenciales que cumplan con los requisitos y las compensaciones vinculadas con la venta de garrafas y gas licuado en las jurisdicciones comprendidas.

Los organismos que controlarán el fondo La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la determinación de las compensaciones y bonificaciones, además de validar los montos que deberán pagarse.

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Por su parte, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) controlará la información presentada por las distribuidoras y subdistribuidoras, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fiscalizará el recargo y su ingreso.

El Banco Nación continuará como fiduciario y administrador de los recursos. La reglamentación aclara que los cambios en el contrato de fideicomiso no implican la creación de un nuevo fondo ni la liquidación del existente, por lo que se mantendrá la continuidad jurídica y patrimonial.