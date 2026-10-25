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Más de 64 mil contribuyentes de Pergamino y la región podrán adherir al plan de pagos con descuentos de Arba

En Pergamino y la región, el programa alcanza a 64.206 contribuyentes y apunta a regularizar deudas tributarias por más de $357millones, correspondientes a los impuestos Inmobiliario, Automotor, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos. Características de la propuesta.

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25 de octubre de 2026 a las 07:40 a. m.
Más de 64 mil contribuyentes de Pergamino y la región podrán adherir al plan de pagos con descuentos de Arba
Son más de 31.000 los pergaminenses que podrán adherir al plan de pagos.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) habilitará este lunes, un plan especial de pagos con bonificaciones de hasta el 40% para regularizar deudas tributarias. El programa tendrá un esquema de beneficios escalonados, con mayores descuentos para quienes adhieran durante las primeras semanas, que se irán reduciendo progresivamente hasta fin de año. La medida busca que familias, comercios y empresas ordenen su situación fiscal y lleguen a 2027 en condiciones de acceder a los beneficios para contribuyentes cumplidores.

En Pergamino y la región, el programa alcanza a 64.206 contribuyentes y apunta a regularizar deudas tributarias por más de $357millones, correspondientes a los impuestos Inmobiliario, Automotor, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos.

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 Lo que indican los números

Del total, Pergamino concentra el mayor monto, con 31.553 contribuyentes que adeudan $175.446.205. En Rojas, 7.316personas registran obligaciones pendientes por $40.679.632; en Arrecifes, 8.454por $47.007.328; en Colón,6.849 CUIT por $38.082.942; y en Salto, 10.034 por $55.792.705.

 Instancia de regularización

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la iniciativa abre una instancia concreta de regularización antes del próximo período fiscal. “De cara al año que viene, no registrar deuda con el fisco provincial será una condición indispensable para acceder a las bonificaciones y descuentos impositivos”, afirmó.

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El titular del organismo subrayó que, en un contexto económico complejo para las familias, la Provincia busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y brindar herramientas para que más contribuyentes puedan ponerse al día y acceder a los beneficios previstos para 2027.

A su vez, destacó la importancia de reconocer a quienes hicieron el esfuerzo de cumplir con sus obligaciones tributarias, por lo que el próximo año los descuentos serán mayores para quienes hayan mantenido una buena conducta fiscal y no hayan necesitado recurrir a moratorias o planes de pago.

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En ese sentido, Girard sostuvo:“El año que viene vamos a fortalecer el reconocimiento a quienes vienen cumpliendo. Los descuentos serán mayores para quienes hayan mantenido una buena conducta tributaria, porque queremos valorar de manera concreta el esfuerzo, la responsabilidad fiscal y el compromiso de quienes cumplen con sus obligaciones”.

 Alcance del régimen

El plan comprende los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

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Permite regularizar deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluidas aquellas que se encuentren en instancia prejudicial, judicial o de fiscalización. También podrán incorporarse obligaciones correspondientes a 2026, con excepción de las del Impuesto de Sellos.

El plan especial, contemplará además saldos provenientes de planes de pago caducos. En esos casos, el importe bonificado no podrá ser inferior al monto consolidado original y se recalculará desde el vencimiento de la obligación, con los intereses correspondientes y la deducción de los pagos ya realizados.

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 Cronograma de bonificaciones

Cuanto antes se adhiera, mayor será el descuento

El plan está diseñado para incentivar la regularización temprana de las deudas, con un esquema de bonificaciones que disminuye progresivamente a medida que avanza el calendario.

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De esta manera, quienes adhieran durante las primeras semanas podrán acceder a los mayores beneficios, mientras que quienes posterguen su ingreso al plan encontrarán descuentos menores.

El cronograma establece las siguientes bonificaciones, según la fecha de adhesión y la modalidad de pago:

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Período de adhesión | Contado | 3 cuotas | 6 cuotas |

26/10 al 13/11 | 40%| 20%| 15% |

14/11 al 27/11 | 35% | 15% | 10% |

28/11 al 11/12 | 30% | 10% | 5% |

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12/12 al 31/12 | 30% | — | — |

En todos los casos, las bonificaciones se aplicarán conforme a las condiciones establecidas por la normativa y no podrán implicar una reducción del capital adeudado.

 Otras opciones

Quienes necesiten financiar sus deudas en una mayor cantidad de cuotas podrán acceder a los planes de pago habituales que ofrece ARBA.

La adhesión al régimen especial será completamente digital y estará disponible desde este lunes hasta el 31 de diciembre de 2026, a través del sitio oficial web.arba.gov.ar.

Con esta iniciativa, la Agencia busca facilitar la regularización de las obligaciones tributarias, promover el cumplimiento voluntario y permitir que más familias, comercios y empresas comiencen 2027 sin deudas y en condiciones de aprovechar las bonificaciones previstas para el próximo año.

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