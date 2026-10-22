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La Dante Alighieri proyectará el film italiano “Tres Hermanos”

La función será este viernes 23, a las 18:30, en el Salón de Actos de la Biblioteca Dr. Menéndez. La entrada será libre y gratuita, y la película se exhibirá con subtítulos en castellano.

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21 de octubre de 2026 a las 09:00 p. m.
La Dante Alighieri proyectará el film italiano “Tres Hermanos”
“Tres Hermanos”, de Francesco Rosi, llega al Ciclo de Cine Italiano con una historia de conflictos familiares y sociales en el sur de Italia.Foto: PRENSA

En el marco del Ciclo de “Cine Italiano del Siglo XXI”, la Asociación Dante Alighieri presentará este viernes 23, a las 18:30, la película Tres Hermanos, en la Sala Auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez. La propuesta será de acceso libre y gratuito.

Dirigida por Francesco Rosi, la película narra la historia de tres hermanos que regresan a la antigua casa familiar, en el sur de Italia, tras el fallecimiento de su madre. Convocados por su padre, los tres llegan desde las grandes ciudades del norte del país, atravesados por las dificultades y los conflictos propios de la vida moderna.

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A través de las experiencias de sus protagonistas, el film aborda distintas problemáticas sociales, laborales y humanas, en una historia que pone en primer plano los conflictos de una sociedad en transformación.

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La película cuenta con las actuaciones de Philippe Noiret, Vittorio Mezzogiorno, Michele Placido y Charles Vanel. Entre sus reconocimientos, obtuvo el premio a Mejor Película de la Sociedad de Cine de Boston y premios Nastro d’Argento para Francesco Rosi como mejor director y para uno de sus intérpretes como mejor actor. Además, fue nominada al Oscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

La actividad forma parte de las propuestas culturales impulsadas por la Asociación Dante Alighieri para acercar al público al cine y a la cultura italiana.

Biblioteca Dr. Joaquín MenéndezAsociación Dante AlighieriCiclo de Cine Italiano
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