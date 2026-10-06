El cine italiano del siglo XXI vuelve a la pantalla los viernes de octubre

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Cultura

La Asociación Dante Alighieri propone un nuevo ciclo cinematográfico durante los viernes de octubre, con entrada libre y gratuita y películas subtituladas en castellano.

La Asociación Dante Alighieri llevará adelante durante octubre una nueva edición del ciclo “Cine italiano del siglo XXI”, una propuesta que invita a acercarse a distintas producciones de la cinematografía italiana contemporánea.

Las funciones se desarrollarán los viernes de octubre, a las 18:30, en el Salón Auditorium de la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez, con entrada libre y gratuita. Todas las películas que integran el ciclo se proyectarán con subtítulos en castellano.

La programación comenzará el viernes 3 con “Un casamiento inolvidable” (2002), dirigida por el italiano Alessandro D'Alatri y protagonizada por Stefania Rocca y Fabio Volo. Una película que sigue la historia de Estefanía y Tomás, una joven pareja enamorada que decide casarse y formar una familia. Sin embargo, el proyecto de vida de ambos se verá alterado por las constantes opiniones, consejos y juicios de familiares, amigos y conocidos, quienes, bajo la supuesta intención de “ayudar”, intentarán intervenir en sus decisiones.

La historia propone una mirada sobre los vínculos, las expectativas y las intromisiones que pueden atravesar la vida de una pareja, con un desenlace que reserva una sorpresa para el espectador. Apta para mayores de 13 años.

El ciclo continuará con “Habemus Papam”, seguida por “Tres hermanos”, para cerrar la programación con “Retrato de familia”.

Desde la organización señalaron que la propuesta busca generar un espacio de encuentro alrededor del cine y la cultura italiana: “La idea es pasar un grato momento con muy buenas películas”.