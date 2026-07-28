Vuelve el Ciclo de Cine Italiano en su 10º aniversario: ¿qué películas se proyectarán?

Cultura

La Asociación Descendientes de Emilia Romagna Pergamino pondrá en marcha el jueves 6 de agosto una nueva edición del tradicional ciclo "Ayer y Hoy", que ofrecerá cuatro proyecciones con entrada libre y gratuita en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez"

La Asociación Descendientes de Emilia Romagna Pergamino celebrará el 10º aniversario de su tradicional Ciclo de Cine Italiano, una propuesta cultural que, a lo largo de una década, se ha consolidado como un espacio de encuentro para los amantes del séptimo arte y de la cultura italiana.

Bajo el lema "Ayer y Hoy" y con la curaduría del profesor Ariel Ortiz Avilés, la edición 2026 propone un recorrido por distintas épocas y estilos de la cinematografía italiana, estableciendo un diálogo entre grandes clásicos y producciones contemporáneas que reflejan la riqueza, la diversidad y la permanente vigencia del cine de ese país.

Las funciones tendrán lugar durante el mes de agosto, todos los jueves a las 18:00, en el Auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez (avenida Colón 687), con entrada libre y gratuita.

La programación comenzará con "I nuovi mostri" (1977), una comedia satírica dirigida por Mario Monicelli, Dino Risi y Ettore Scola, considerada una de las obras más representativas del cine italiano de la segunda mitad del siglo XX.

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El ciclo continuará con "Gioia mia" (2026), de Margherita Spampinato, una producción reciente que refleja las nuevas miradas del cine italiano contemporáneo; luego será el turno de "Pane, amore e fantasia" (1953), el inolvidable clásico dirigido por Luigi Comencini, una de las películas más emblemáticas de la posguerra italiana; y finalmente se proyectará "Buen Camino" (2025), del realizador Gennaro Nunziante, una comedia actual que completa el puente entre el cine de ayer y el de hoy que inspira esta edición.

Con esta propuesta, la Asociación Descendientes de Emilia Romagna Pergamino renueva su compromiso con la difusión de la cultura italiana en la ciudad, ofreciendo al público la posibilidad de disfrutar de películas que han marcado distintas generaciones y descubrir nuevas producciones que mantienen viva una de las cinematografías más influyentes del mundo.