Un Papa en crisis, la propuesta de “Habemus Papam” para el ciclo de cine italiano

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Cultura

La Asociación Dante Alighieri continúa este viernes con el ciclo “Cine italiano del siglo XXI”, que tendrá como protagonista a la película de Nanni Moretti, estrenada en 2011. Entrada libre y gratuita y subtítulos en castellano.

15 de octubre de 2026 a las 10:00 a. m.

15 de octubre de 2026 a las 10:00 a. m.

Este viernes continúa el ciclo “Cine italiano del siglo XXI”, una propuesta de la Asociación Dante Alighieri que invita a acercarse a distintas producciones de la cinematografía italiana contemporánea.

Tal lo anunciado, en el segundo encuentro se proyectará este viernes a las 18:30, en la sala auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez, la película “Habemus Papam” (2011) del director Nanni Moretti.

Recordemos que la programación comenzó el viernes 3 con “Un casamiento inolvidable” (2002), dirigida por el italiano Alessandro D'Alatri y protagonizada por Stefania Rocca y Fabio Volo. El ciclo continuará con “Tres hermanos”, para cerrar la programación con “Retrato de familia”. Todas las películas que integran el ciclo se proyectarán con subtítulos en castellano.

Desde la organización señalaron que la propuesta busca generar un espacio de encuentro alrededor del cine y la cultura italiana: “La idea es pasar un grato momento con muy buenas películas”.

Las funciones son con entrada libre y gratuita.

“Habemus Papam” La trama de la película “Habemus Papam” (2011) gira en torno a un hecho inédito en la historia del Vaticano. Tras el fallecimiento del Sumo Pontífice los cardenales se reúnen en un cónclave y eligen al Cardenal Melville como nuevo Papa. Antes de salir al balcón para presentarse a los fieles, Melville sufre un severo ataque de pánico y angustia debido a la responsabilidad que debe asumir.

Incapaces de convencerlo los portavoces deciden llamar a un psicoanalista para que lo ayude en su crisis existencial. Pero el Papa escapa del Vaticano, se esconde en las calles de Roma, teatros, etc reflexionando sobre su situación. Durante todo este tiempo los cardenales han ocultado este hecho a la gente.

Finalmente el Papa regresa e informa s los fieles sobre su decisión.

La película ha ganado diversos premios del: David de Donatello, Nastro d’Argento y Festival de Cannes.