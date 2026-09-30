> Presentan este viernes “El naranjal sin naranjas”, el nuevo libro de Daniela Gómez Acuña

Cultura

La escritora y educadora radicada en Pergamino dará a conocer este viernes su primera colección de 19 cuentos, en un encuentro que combinará literatura, música en vivo y un brindis de honor.

30 de septiembre de 2026 a las 11:44 a. m.

30 de septiembre de 2026 a las 11:44 a. m.

Este viernes, a las 18:30, será presentado en la sala Auditorio de la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez -ubicada en avenida Colón y Mitre-, el libro "El naranjal sin naranjas" (cuentos que in-comodan), obra de la escritora Daniela Gómez Acuña.

El encuentro, que cuenta con el reconocimiento de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, tendrá como responsable de la presentación a Gustavo Pérez Ruiz. La propuesta incluirá además narrativa, música en vivo y un brindis de honor, en una jornada pensada como espacio de encuentro entre la literatura y la comunidad.

Una trayectoria ligada a la educación y al trabajo social María Daniela Gómez Acuña nació en Ramallo y reside en Pergamino desde 1988. Es escritora, educadora y Licenciada en Trabajo Social, disciplinas que atraviesan buena parte de su recorrido profesional y de su mirada sobre la realidad social.

A lo largo de su trayectoria se desempeñó como profesora del nivel superior, Inspectora de Enseñanza de Educación Especial e Inspectora Jefe Distrital. También desarrolló tareas como asistente social en distintas áreas de la Municipalidad de Pergamino, entre ellas Acción Social, Vivienda, Salud, Discapacidad y Educación.

Su experiencia profesional incluye además su paso por el Patronato de Liberados Bonaerense, la Cooperativa Eléctrica Pergamino y la Mutual de Obras Sanitarias.

Entre sus experiencias se destaca también su participación en una misión humanitaria en el Chaco Impenetrable, junto a comunidades wichis y tobas, una vivencia que se suma a un recorrido marcado por el compromiso con distintas realidades sociales.

En el ámbito cultural, Gómez Acuña es secretaria de la Comisión Directiva de la Alianza Cultural Bonaerense, organización no gubernamental que reúne y convoca a escritores y artistas de la provincia de Buenos Aires.

Una formación literaria sostenida Su acercamiento a la escritura se consolidó a través de su participación en talleres literarios coordinados por los escritores Daniel Ruiz Rubini, Pablo Ramos y Raquel Faraoni Marro. Actualmente continúa su formación junto a las escritoras Marta Susana Siciliano y Aurelia Alesso.

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Como autora, ha participado en las últimas tres ediciones de la Feria Internacional del Libro, además de formar parte de la FE.LI.PE. (Feria del Libro de Pergamino), el Encuentro Internacional con el Autor del Movimiento Literario Libéllula, en Ramallo; el Encuentro Carmeño de Expresiones Artísticas, en Carmen de Areco; el Festival de la Poesía, en Manuel Ocampo; y el Encuentro con la Palabra, en Arrecifes, entre otras actividades y propuestas culturales.

Su producción narrativa también ha obtenido reconocimientos en distintos concursos y certámenes literarios.

Diecinueve cuentos y tres obras reconocidas El naranjal sin naranjas reúne 19 cuentos y lleva como subtítulo cuentos que in-comodan, una expresión que propone una clave de lectura para una obra que busca interpelar al lector a través de diferentes historias y escenarios.

Dentro de la colección se encuentran tres relatos que recibieron premios o menciones especiales en certámenes literarios realizados entre 2024 y 2025.

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El cuento que da nombre al libro, El naranjal sin naranjas, obtuvo el Segundo Premio en el concurso Letras de La Nueva Edad 2024, organizado por la SADE Filial La Plata, el Instituto de la Nueva Edad (INE-FPHV) y la Mesa de Trabajo de Personas Mayores de la Universidad Nacional de La Plata, según el fallo emitido en diciembre de 2024.

Por su parte, La mancha de sangre recibió una mención especial en el Concurso Literario de Mitos, Leyendas y Misterios, organizado por el programa Tarde con Aroma a Café y el Círculo de Escritores “De poetas y de Locos”, en noviembre de 2025.