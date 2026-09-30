Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Cultura

Presentan este viernes “El naranjal sin naranjas”, el nuevo libro de Daniela Gómez Acuña

La escritora y educadora radicada en Pergamino dará a conocer este viernes su primera colección de 19 cuentos, en un encuentro que combinará literatura, música en vivo y un brindis de honor.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
30 de septiembre de 2026 a las 11:44 a. m.
Presentan este viernes “El naranjal sin naranjas”, el nuevo libro de Daniela Gómez Acuña
La autora, nacida en Ramallo y radicada en Pergamino desde 1988, es Licenciada en Trabajo Social y educadora.Foto: PRENSA

Este viernes, a las 18:30, será presentado en la sala Auditorio de la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez -ubicada en avenida Colón y Mitre-, el libro "El naranjal sin naranjas" (cuentos que in-comodan), obra de la escritora Daniela Gómez Acuña.

El encuentro, que cuenta con el reconocimiento de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, tendrá como responsable de la presentación a Gustavo Pérez Ruiz. La propuesta incluirá además narrativa, música en vivo y un brindis de honor, en una jornada pensada como espacio de encuentro entre la literatura y la comunidad.

Publicidad

Las mas leidas de Cultura

1

Natalia Cinalli: arte, raíces pergaminenses y una vida dedicada a la escultura en Francia

27/9, 08:31 a. m.
Natalia Cinalli: arte, raíces pergaminenses y una vida dedicada a la escultura en Francia
2

Un fin de semana a pura música, teatro, cine y arte en Pergamino

25/9, 09:00 a. m.
Un fin de semana a pura música, teatro, cine y arte en Pergamino
3

Un fin de semana para celebrar la obra y el legado de Atahualpa Yupanqui

27/9, 08:30 a. m.
Un fin de semana para celebrar la obra y el legado de Atahualpa Yupanqui
4

Connie & Pablo celebran 20 años de música en Florentino Teatro Bar

23/9, 11:50 a. m.
Connie & Pablo celebran 20 años de música en Florentino Teatro Bar
5

Murió el Negro González Oro: la voz que conquistó a millones y el dolor que marcó su vida

25/9, 01:49 p. m.
Murió el Negro González Oro: la voz que conquistó a millones y el dolor que marcó su vida

Una trayectoria ligada a la educación y al trabajo social

María Daniela Gómez Acuña nació en Ramallo y reside en Pergamino desde 1988. Es escritora, educadora y Licenciada en Trabajo Social, disciplinas que atraviesan buena parte de su recorrido profesional y de su mirada sobre la realidad social.

A lo largo de su trayectoria se desempeñó como profesora del nivel superior, Inspectora de Enseñanza de Educación Especial e Inspectora Jefe Distrital. También desarrolló tareas como asistente social en distintas áreas de la Municipalidad de Pergamino, entre ellas Acción Social, Vivienda, Salud, Discapacidad y Educación.

Publicidad

Su experiencia profesional incluye además su paso por el Patronato de Liberados Bonaerense, la Cooperativa Eléctrica Pergamino y la Mutual de Obras Sanitarias.

Entre sus experiencias se destaca también su participación en una misión humanitaria en el Chaco Impenetrable, junto a comunidades wichis y tobas, una vivencia que se suma a un recorrido marcado por el compromiso con distintas realidades sociales.

Publicidad

En el ámbito cultural, Gómez Acuña es secretaria de la Comisión Directiva de la Alianza Cultural Bonaerense, organización no gubernamental que reúne y convoca a escritores y artistas de la provincia de Buenos Aires.

Una formación literaria sostenida

Su acercamiento a la escritura se consolidó a través de su participación en talleres literarios coordinados por los escritores Daniel Ruiz Rubini, Pablo Ramos y Raquel Faraoni Marro. Actualmente continúa su formación junto a las escritoras Marta Susana Siciliano y Aurelia Alesso.

Publicidad

Seguí leyendo

El Club Sirio Libanés continúa con su Ciclo de Cine Árabe
Cultura

El Club Sirio Libanés continúa con su Ciclo de Cine Árabe

Como autora, ha participado en las últimas tres ediciones de la Feria Internacional del Libro, además de formar parte de la FE.LI.PE. (Feria del Libro de Pergamino), el Encuentro Internacional con el Autor del Movimiento Literario Libéllula, en Ramallo; el Encuentro Carmeño de Expresiones Artísticas, en Carmen de Areco; el Festival de la Poesía, en Manuel Ocampo; y el Encuentro con la Palabra, en Arrecifes, entre otras actividades y propuestas culturales.

Su producción narrativa también ha obtenido reconocimientos en distintos concursos y certámenes literarios.

Publicidad

Diecinueve cuentos y tres obras reconocidas

El naranjal sin naranjas reúne 19 cuentos y lleva como subtítulo cuentos que in-comodan, una expresión que propone una clave de lectura para una obra que busca interpelar al lector a través de diferentes historias y escenarios.

Dentro de la colección se encuentran tres relatos que recibieron premios o menciones especiales en certámenes literarios realizados entre 2024 y 2025.

Seguí leyendo

Rafael Restaino presenta su nuevo libro sobre Federico García Lorca en el Río de la Plata
Cultura

Rafael Restaino presenta su nuevo libro sobre Federico García Lorca en el Río de la Plata

El cuento que da nombre al libro, El naranjal sin naranjas, obtuvo el Segundo Premio en el concurso Letras de La Nueva Edad 2024, organizado por la SADE Filial La Plata, el Instituto de la Nueva Edad (INE-FPHV) y la Mesa de Trabajo de Personas Mayores de la Universidad Nacional de La Plata, según el fallo emitido en diciembre de 2024.

Por su parte, La mancha de sangre recibió una mención especial en el Concurso Literario de Mitos, Leyendas y Misterios, organizado por el programa Tarde con Aroma a Café y el Círculo de Escritores “De poetas y de Locos”, en noviembre de 2025.

Publicidad

También obtuvo una mención especial el cuento Certeza, en el Certamen Literario Narradores de la Tierra Mía 2025, organizado por el Movimiento Literario Cultural Libéllula, la Biblioteca Popular “Fortunato Zampa”, la Municipalidad de Ramallo y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en noviembre de 2025.

Biblioteca Dr. Joaquín MenéndezDaniela Gómez Acuña
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...