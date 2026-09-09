El Club Sirio Libanés continúa con su Ciclo de Cine Árabe

Cultura

Este viernes 11, a las 19:00, se proyectará “La visita de la banda” en la Biblioteca Municipal. Entrada libre y gratuita.

El Club Sirio Libanés de Pergamino continúa desarrollando actividades en el marco del camino hacia sus 100 años de historia y, durante septiembre, propone una iniciativa destinada a acercar a la comunidad a la cultura y las raíces de la institución: el Ciclo de Cine Árabe, bajo el lema “Un recorrido por la cultura de nuestras raíces”.

La propuesta busca descubrir una cinematografía que no suele tener presencia habitual en las salas comerciales y hacerlo a través de películas que recorren diferentes géneros y abordan, desde el humor, el drama y las situaciones de la vida cotidiana, aspectos vinculados con la identidad, las tradiciones, los vínculos familiares y las problemáticas sociales y culturales de la región.

Las funciones se realizan todos los viernes de septiembre, a las 19:00, en la sala auditorio de la Biblioteca Municipal “Dr. Joaquín Menéndez”, ubicada en avenida Colón 635. La entrada es libre y gratuita, con el objetivo de que la propuesta pueda ser disfrutada por toda la comunidad.

Cada encuentro cuenta además con la selección y presentación del licenciado Ariel Ortíz Avilés, quien ofrecerá una introducción a las películas y aportará elementos de contexto para facilitar una mirada más profunda sobre las historias, sus personajes y los escenarios culturales en los que se desarrollan.

La programación continúa este viernes El próximo encuentro será este viernes 11, con la proyección de “La visita de la banda”, una comedia de 87 minutos que propone una mirada sobre el encuentro entre culturas y las situaciones inesperadas que pueden surgir a partir de él.

La programación continuará el viernes 18 con “W hall’ la wayn” (“¿A dónde vamos?”), comedia dramática de 110 minutos.

El ciclo tendrá su cierre el viernes 25, con “Thank You for Banking With Us” (“Gracias por confiar en nuestro banco”), una comedia de 97 minutos.

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Sobre “La banda nos visita” Es una comedia dramática israelí dirigida y escrita por Eran Kolirin, quien debutó como realizador cinematográfico con esta película estrenada en 2007. La producción obtuvo una destacada recepción internacional y se convirtió en una de las obras más reconocidas del cine israelí contemporáneo.

La historia comienza cuando una banda de música integrada por miembros de la policía egipcia viaja a Israel para participar en la ceremonia inaugural de un centro cultural árabe. Sin embargo, un error de comunicación hace que los músicos terminen en un pequeño pueblo israelí ubicado en medio del desierto, muy lejos del destino al que pretendían llegar.

La llegada de los inesperados visitantes altera la tranquila rutina de los habitantes del lugar y da origen a una serie de situaciones tan divertidas como conmovedoras. A partir de ese encuentro circunstancial, la película construye una mirada sensible sobre las diferencias culturales, la soledad, los vínculos humanos y la posibilidad de encontrar puntos de encuentro incluso entre personas provenientes de realidades muy diferentes.

Con un humor sutil y una narración de tono intimista, Kolirin evita los grandes discursos para concentrarse en los pequeños gestos, las miradas y los silencios de sus personajes. La música ocupa además un lugar fundamental y funciona como un lenguaje capaz de atravesar las barreras culturales y acercar a quienes, en principio, parecen no tener demasiado en común.

El elenco está encabezado por Sasson Gabai, Saleh Bakri, Imad Jabarin y Ronit Elkabetz.