> “Ecos del Tiempo”: 39 voces de Pergamino se encuentran en una antología poética

Cultura

La obra colectiva, impulsada por el Taller de Expresión Literaria que coordina la escritora Susana Beatriz Castañares, será presentada este sábado 17, a las 20:30, en la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez, con entrada libre y gratuita.

La poesía de Pergamino encuentra un nuevo espacio de encuentro y expresión en Ecos del Tiempo, una antología que acaba de ser editada y reúne las creaciones de 39 escritores de la ciudad. La publicación propone un recorrido por distintas sensibilidades, experiencias y miradas sobre el mundo, con la palabra como vehículo para recuperar recuerdos, expresar emociones y dejar testimonio de la identidad cultural de la comunidad.

Se trata de una obra colectiva impulsada por el Taller de Expresión Literaria, coordinado por la escritora Susana Beatriz Castañares, que convocó a autores locales para dar forma a un proyecto compartido. “Da voz a nuestra historia, nuestras emociones y nuestra tierra”, expresaron desde la organización, al destacar el sentido de una publicación que reúne diversas voces en torno a la creación literaria.

La antología cuenta con el acompañamiento del Centro de Jubilados y Pensionados Centenario Pergamino y tendrá su presentación oficial este sábado 17, a las 20:30, en la sala auditorio de la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez. La actividad será abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

La edición representa una oportunidad para poner en valor el trabajo de los escritores de Pergamino y favorecer la circulación de sus producciones, al tiempo que fortalece los espacios de participación cultural y el intercambio entre quienes encuentran en la literatura una forma de expresión personal y colectiva.

Los autores que integran la obra Ecos del Tiempo reúne poemas de Mirta Asset, Graciela Ayerdi, Ricardo Biglieri, Rosalía Estela Bojanich, Luciano Bravo, Elida Cantarella, Gilda Carballo, Susana Castañares, Graciela De Dios, Elisabet Duzdevich, Emilce Graciela Fernández, María Ester Ferrando, Zulema Forcat, Jorge Braulio García, Zulma María Giaganti, Ninona Raquel González, Amelia Joaquín, Julia Lauria, Daniel Mastroberardino, Ramón Tino Mollo, Norma Morell, Cristina Noguera, Regina Olivera, Laura Pérez Suárez, Paula Piazza, María Luisa Posincovich, Elsa Alicia Presta, Nelly Querede, Rafael Restaino, Daniel Ruiz Rubini, Digna Sabaté, Teresa Safar, Graciela Saletas, Beatriz Serafini, Marta Susana Sicialiano, Silvia Inés Sierra, Eduardo Vázquez, Gabriela Vilardo y Norma Zabalza.

Con esta publicación, los 39 autores comparten sus poemas en un volumen que reúne distintas voces y experiencias, y que busca dejar una huella de la producción literaria local.

“La vida nos regala tiempo, bueno, hagamos algo bonito con él” A modo de prólogo la escritora, Susana Castañares escribió:

“Y si hablamos de tiempo, si hablamos de algo bonito, ¿qué más bello que expresarnos por medio de la palabra escrita, en forma de poesía, de prosa o de relato?

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“Esta antología fue pensada el año anterior. La fuimos madurando con Tino durante bastante tiempo y creo que llegamos al momento justo para lanzarla al viento, para que entienda la ciudad de Pergamino y, en especial, nuestro querido barrio Centenario, que un centro de jubilados puede ser muchas cosas, hasta un lugar de expresión literaria.

“Nada más bello que introducirse dentro de uno mismo, sacar hacia afuera nuestros sentires y plasmarlos en una hoja en blanco.

“Por eso nos abocamos a invitar a todos los escritores y poetas de Pergamino y la zona, porque esta parte de la provincia de Buenos Aires, este rinconcito al norte de nuestra provincia, está plagada de grandes escritores y poetas.

“En ella tenemos la Fiesta Nacional de la Poesía, que no es poco. Ese maravilloso lugar de encuentro nos funde todos los años en un abrazo fraterno. Es mirarnos a los ojos con personas que piensan y sienten de la misma manera que nos unen y hermanan.

“Esta antología es la primera ¿Quedará como la única? ¿O nos animaremos en los años venideros a otros bellos encuentros con nuestros pares? El tiempo lo dirá.