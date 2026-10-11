Matices de la vida: el arte vuelve a ser parte de los 90 años de Clínica Pergamino

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Cultura

La exposición cuenta con la curaduría de Ana Thomé y reúne obras de artistas de distintas trayectorias y sensibilidades.

En el marco de la celebración por sus 90 años, Clínica Pergamino presenta “Matices de la vida”, su segunda muestra de arte, una propuesta que vuelve a abrir sus espacios al color, la sensibilidad y las distintas maneras de mirar y transitar la vida.

Luego de la primera experiencia, el arte vuelve a encontrarse con quienes recorren diariamente la Clínica, generando un espacio para hacer una pausa, observar y conectar con las emociones que despierta cada obra.

La iniciativa parte de una idea simple: mientras se busca cuidar y sanar el cuerpo, también es posible encontrarse con aquello que nos conecta con los recuerdos, las emociones y nuestras propias historias.

“La vida no tiene un solo color. Está hecha de matices, momentos y experiencias que nos transforman”, propone esta muestra, en la que cada obra expresa una mirada y un recorrido personal, y al encontrarse con quien la contempla puede despertar nuevas sensaciones, luces y sombras.

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La exposición cuenta con la curaduría de Ana Thomé y reúne obras de artistas de distintas trayectorias y sensibilidades: Laura Baldomá, Gaby Villanueva, Andrea Furiasse, Marcela Ripoll, Virginia Long, Emi Louise, Alicia Apesteguia, Gaby Messing, María Mac Mullen, María Elena Escola, Jorge Costa, Cristina Frigerio, José Otero, María Cristina Berdolini, Berna Calabia, Ana Rego y Nechy Quiroz.

Con “Matices de la Vida”, Clínica Pergamino continúa incorporando el arte y la cultura como parte de sus espacios, entendiendo que el bienestar también puede construirse a través de experiencias que invitan a detenerse, sentir y encontrarse.