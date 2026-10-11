El Resero conquistó Arequito y se quedó con la Copa Challenger

Cultura

La Escuela de Danzas Nativas y Folklore de Pergamino obtuvo la Copa Challenger por sumatoria de puntos en la 10ª edición de la Peña La Braulio Areco, realizada en el marco de la Fiesta Nacional de la Soja.

El talento, la dedicación y el trabajo colectivo llevaron a la Escuela de Danzas Nativas y Folklore El Resero de Pergamino a alcanzar un importante reconocimiento en Arequito, Santa Fe. La institución que conducen los profesores Mauro Goitea y Daniela Peruzzi se quedó con la Copa Challenger, otorgada por sumatoria de puntos, en la décima edición de la Peña La Braulio Areco, desarrollada en el marco de la Fiesta Nacional de la Soja.

El logro fue el resultado de la participación de sus bailarines en diferentes categorías y rubros de un certamen que reunió a agrupaciones de distintos puntos del país, entre ellos Mendoza, San Juan, Santa Fe y Tandil. Una experiencia que, además de los premios obtenidos, permitió compartir el escenario con representantes de otras regiones y poner en valor el trabajo que la escuela realiza durante todo el año.

Goitea y Peruzzi compartieron los detalles de esta experiencia en el programa de streaming Fuera de Página, conducido por Carolina Yacobone y Fernando Bongiovanni, donde repasaron el desempeño de la delegación, la organización del encuentro y la importancia de sostener espacios de formación y encuentro a través de las danzas folklóricas.

Tres categorías y múltiples disciplinas El Resero compitió en las categorías Infanto Juvenil, Adultos y Mayores, con representantes en diferentes rubros, entre ellos Solista de Malambo, Pareja de Danza y Conjunto Estilizado. La cantidad de disciplinas varía de acuerdo con cada categoría: la de Mayores reúne entre ocho y diez rubros, mientras que las otras dos contemplan cinco cada una.

La participación exigió preparación y compromiso por parte de los bailarines y de los profesores, en una competencia en la que cada presentación suma para la clasificación general. Precisamente, la acumulación de puntos obtenidos por la escuela pergaminense le permitió quedarse con la Copa Challenger, un trofeo que ahora deberá defender en la próxima edición.

“Fue importante estar presentes y más aún con los premios que nos trajimos”, destacó Goitea, al dimensionar el valor de competir con delegaciones provenientes de distintos lugares del país.

La representación de El Resero fue numerosa: alrededor de cien personas viajaron a Arequito, entre aproximadamente 70 bailarines, de edades comprendidas entre los 10 y los 83 años, y familiares que acompañaron la experiencia. Esa diversidad generacional constituye una de las características de la institución, donde conviven distintas etapas de formación y expresiones de la danza tradicional.

La experiencia también forma parte del aprendizaje La participación de la escuela no se limitó a la competencia. El Resero llevó, además, dos grupos de presentación, uno de infantiles y otro de adultos, que participaron con el espectáculo Se armó el bailongo.

“Los llevamos también a ellos para que vivan la experiencia”, explicó Peruzzi, al señalar que estos encuentros representan una oportunidad para que los integrantes de la escuela disfruten del escenario, compartan con otros bailarines y conozcan de cerca el ambiente de las peñas y los festivales folklóricos.

La posibilidad de participar en un evento de estas características también fue valorada por la organización y las condiciones que ofrece a quienes llegan desde otras localidades. “Nosotros, re felices de tener que volver a participar, porque es un certamen hermoso, por todo lo que se genera, cómo está organizado y las instalaciones. Porque todo es importante, desde ir al baño hasta que tu mamá y tus hijos estén cómodos”, expresó Peruzzi.

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En ese sentido, la profesora puso el acento en los detalles que contribuyen a que bailarines y acompañantes puedan disfrutar plenamente de la jornada. Para una delegación numerosa, la comodidad, la infraestructura y el clima de camaradería también forman parte de una experiencia que trasciende los resultados.

La presencia de Soledad Pastorutti le aportó un atractivo especial al encuentro. Peruzzi recordó también la cercanía de la cantante y de su hermana Natalia con la comunidad de Arequito. “Esta vez su hermana Natalia no estuvo, pero recuerdo que en una oportunidad Nati estaba atendiendo el bufet. Ellas son del lugar y se comportan de esa manera”, comentó, en referencia a la sencillez con la que las artistas mantienen el vínculo con su localidad.

Una trayectoria ligada al folklore La experiencia en Arequito se suma a un recorrido que El Resero viene construyendo desde hace décadas. La escuela también participó en el certamen Los Diez Mejores, en el que obtuvo el primer puesto en una oportunidad. Además, durante cinco años, Mauro Goitea se desempeñó como jurado de esa competencia, una experiencia que amplió su conocimiento del ámbito competitivo de las danzas folklóricas.

Con una estructura que abarca diferentes edades y niveles de formación, la institución sostiene una propuesta amplia para quienes desean acercarse a las danzas nativas. Su organización incluye el grupo Semillita; dos grupos de Infantiles; Menores, Juveniles y Mayores; dos grupos de Iniciales; el conjunto Se armó el bailongo; un grupo de adultos de danza tradicional y otro integrado por mujeres adultas.

La escuela funciona en la esquina de 3 de Febrero y Rivadavia y mantiene una actividad que combina la enseñanza, la preparación para certámenes y las presentaciones ante el público.

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El próximo desafío: la muestra anual y los 32 años Después de la consagración en Arequito, El Resero ya trabaja en la organización de su tradicional muestra de fin de año, que en esta oportunidad se realizaría en diciembre en el Teatro San Martín. La presentación tendrá un significado especial, ya que coincidirá con la celebración de los 32 años de trayectoria de la institución.

Será una ocasión para reunir a los distintos grupos, mostrar el trabajo desarrollado durante el año y compartir con las familias y la comunidad el crecimiento artístico de sus bailarines.

Al cerrar la entrevista, Goitea y Peruzzi dedicaron un reconocimiento especial a quienes acompañan cotidianamente el proyecto. Ambos agradecieron “a toda la familia que siempre nos acompaña y nos apoya”.