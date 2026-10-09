Tradición, música y corazón: el Tributo al Folklore abraza el sueño de los chicos de Yumbrel

> Tradición, música y corazón: el Tributo al Folklore abraza el sueño de los chicos de Yumbrel

Pergamino

La música folklórica, con sus raíces profundas, su calidez y su inconfundible esencia comunitaria, vuelve a vestirse de fiesta en Pergamino para abrazar una causa que nos moviliza a todos: el esperado viaje de fin de año de los niños, niñas y adolescentes de la Casa del Niño y la Familia Yumbrel.

El próximo viernes 16 de octubre a las 20:30 hs, el emblemático Teatro Unión (avenida Alsina 530) abrirá sus puertas para recibir la cuarta edición del Tributo al Folklore. Se trata de una velada concebida no solo como un espectáculo cultural de primer nivel, sino como una oportunidad transformadora para extender la mano y demostrar que como sociedad estamos presentes cuando nuestros chicos más nos necesitan.

Un mapa de esperanza y amor llamado Yumbrel En la rica lengua mapuche, la palabra Yumbrel guarda un significado poético y revelador: "arco iris en todo su esplendor". Desde su fundación en el año 2004, en su sede ubicada en Monseñor Scalabrini 940, esta institución hace honor cotidiano a su nombre ofreciendo un espacio seguro de contención, aprendizaje, valores y alegría a chicos de entre 12 y 14 años.

Miembro activo de la Federación Argentina de Apoyo Familiar (FAAF) y de la Confederación Internacional de Apoyo Familiar (CIAF), e inspirada en la metodología de la prestigiosa doctora Ana Mon, Yumbrel se sostiene como una entidad laica, independiente y sin vinculación con ningún partido político. Su propuesta funciona a contraturno del ciclo escolar con un objetivo claro: brindar apoyo pedagógico en las tareas, talleres formativos de computación, idioma y expresiones artísticas como plástica, todo impulsado gracias a la colaboración de vecinos y voluntarios que donan su tiempo con infinita generosidad.

A su vez, Yumbrel desempeña un rol fundamental en materia alimentaria y de salud integral, garantizando diariamente el desayuno, el almuerzo y la merienda de los chicos. En este entorno cálido, se cultivan hábitos esenciales de higiene, el respeto por la naturaleza, la convivencia armónica y el fortalecimiento de la autoestima, recordándoles a cada uno de ellos que tienen un futuro lleno de oportunidades por delante.

Una velada artística La propuesta musical de esta cuarta edición promete emociones a flor de piel. La grilla artística estará integrada por referentes de nuestra música nativa: el talento y la sensibilidad de Pablo Ivalo, la fuerza festiva y auténtica de Los Changos Santiagueños y el sentir tradicional de Augusto “El Aparcero” Lencina.

Sin embargo, el momento más esperado y conmovedor de la jornada no estará sobre las luces del profesionalismo, sino en la autenticidad y la sonrisa de los verdaderos protagonistas: los niños y niñas de Yumbrel subirán al escenario para ofrecer una participación especial. Una presentación preparada durante semanas con inmensa ilusión, esfuerzo y dedicación, donde compartirán con el público el fruto de su trabajo diario.

La urgencia de sumar voluntades Detrás de la venta de cada entrada no hay únicamente el acceso a una función teatral; late un objetivo social tan noble como urgente. Todo lo recaudado mediante este festival será destinado íntegramente a financiar el viaje de fin de año de los chicos de la institución.

Para la gran mayoría de estos jóvenes, esta experiencia no es un simple paseo vacacional. Representa la posibilidad única de viajar juntos, descubrir nuevos horizontes, salir de la rutina, construir vivencias inolvidables y afianzar lazos de amistad en un entorno de sano esparcimiento. Es una vivencia que les abre la mirada al mundo y les deja recuerdos imborrables en el corazón.

Concretar este anhelo requiere del respaldo activo de toda la comunidad de Pergamino. En tiempos donde el esfuerzo cotidiano de las organizaciones sociales se vuelve más complejo, el compromiso de los vecinos, los comercios, las instituciones y los medios de comunicación resulta indispensable. Comprar una entrada, invitar a un amigo, compartir la publicación en redes sociales o difundir el evento es una forma directa de abrazar el proyecto institucional y decirles a los chicos que no están solos.

Tu presencia hace la diferencia Las entradas para disfrutar de esta cuarta edición del Tributo al Folklore tienen un costo solidario de 12.000 pesos. Quienes deseen sumarse a esta cadena de favores y asegurar su lugar en el Teatro Unión pueden ponerse en contacto directamente con la institución a través de los siguientes canales:

Teléfono / WhatsApp de contacto: 2477-664040 Redes Sociales: Instagram y Facebook: @casitayumbrel Sede de la institución: Monseñor Scalabrini 940, Pergamino