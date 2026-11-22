Pergamino

En una nueva edición de La Noche de los Museos, ayer fue presentado oficialmente el coche ferroviario eléctrico B.T.H. A.U. 6633, una pieza de enorme valor histórico que fue restaurada y podrá visitarse en las instalaciones del Centro Cultural Bellas Artes.

La historia ferroviaria de Pergamino sumó ayer sábado un nuevo capítulo con la presentación del coche eléctrico B.T.H. A.U. 6633, una verdadera pieza de colección que, después de un importante trabajo de restauración, quedó incorporada al patrimonio histórico y cultural de la ciudad. La inauguración se realizó en el marco de una nueva edición de La Noche de los Museos y tuvo como escenario las instalaciones del Centro Cultural Bellas Artes, donde la unidad podrá ser recorrida por vecinos y visitantes.

La recuperación de este vehículo representa un acontecimiento significativo desde el punto de vista patrimonial, no solamente por su antigüedad, sino también por el lugar que ocupó en la evolución del transporte ferroviario. Se trata de un coche eléctrico carrozado en madera, fabricado en Inglaterra por la firma British Thomson-Houston (B.T.H.), que integró una formación pionera en la electrificación de los servicios ferroviarios en el continente sudamericano.

Con más de 110 años de historia, la unidad constituye un testimonio excepcional de una etapa de profundas transformaciones tecnológicas. De acuerdo con los registros patrimoniales, solamente dos coches de estas características se conservan en el mundo, una particularidad que dimensiona la importancia de su recuperación y de su incorporación al patrimonio de Pergamino.

Un momento especial La presentación de ayer fue el resultado de un proceso de restauración que permitió recuperar distintos componentes de la unidad y devolverle condiciones para su preservación y exhibición. Días atrás, el intendente Javier Martínez había visitado el coche cuando los trabajos se encontraban en su etapa final, oportunidad en la que pudo observar de cerca las características de la estructura y los detalles de la intervención realizada.

La incorporación formal de esta pieza al patrimonio municipal había sido establecida mediante el Decreto Nº 945/25, firmado el 19 de marzo de 2025. A partir de esa disposición se avanzó en el proceso que permitió que el histórico vehículo encontrara un espacio adecuado para su conservación y exposición pública.

Para comprender la dimensión histórica del coche B.T.H. A.U. 6633 es necesario remontarse a los primeros años del siglo XX, cuando el ferrocarril comenzaba a incorporar innovaciones que modificarían sustancialmente los sistemas de transporte. La unidad formó parte del primer servicio ferroviario electrificado de Sudamérica y del primero del mundo que funcionó sobre vías de trocha ancha.

La formación original comenzó a prestar servicio el 24 de agosto de 1916 en el ramal Retiro-Tigre del entonces Ferrocarril Central Argentino, actualmente correspondiente a la Línea Mitre. Aquella jornada quedó registrada como un acontecimiento trascendente para la historia ferroviaria: el primer tren eléctrico partió de la estación Retiro a las 15:25 y llegó a Tigre apenas 26 minutos después.

La puesta en funcionamiento de aquel servicio significó un salto tecnológico para el transporte de pasajeros y marcó el inicio de una nueva etapa en la conectividad ferroviaria. El coche que ahora se exhibe en Pergamino fue parte de aquella experiencia pionera, por lo que su preservación permite acercarse a un capítulo fundamental de la historia de los medios de transporte.

Seguí leyendo Cultura La Casa Socorrense celebra sus 50 años con una charla evocativa

Su construcción en madera, sus características técnicas y su procedencia inglesa lo convierten en un objeto de particular interés para quienes estudian la evolución del ferrocarril, pero también para el público en general, que tendrá la posibilidad de observar de cerca una unidad que atravesó más de un siglo de transformaciones.

El ferrocarril y Pergamino La llegada de esta pieza histórica también invita a recuperar la propia relación de Pergamino con el desarrollo ferroviario. El tren fue uno de los grandes protagonistas del crecimiento de la ciudad y tuvo una influencia determinante en su transformación económica, social y urbana.

En 1882 arribó el primer servicio ferroviario del entonces Ferrocarril del Oeste. A partir de ese momento, y con la posterior expansión de distintos ramales, Pergamino fue consolidándose como un importante nodo ferroviario de la región, con conexiones que favorecieron el movimiento de personas y mercancías y fortalecieron su vínculo con otros centros productivos y comerciales.

Seguí leyendo Cultura El teatro vocacional de Pinzón vuelve a escena con una comedia

La actividad ferroviaria tuvo una incidencia directa en el desarrollo agropecuario, una de las principales bases de la economía local. El traslado de la producción, la llegada de insumos y la circulación de pasajeros contribuyeron a dinamizar el comercio y acompañaron el crecimiento de la planta urbana.