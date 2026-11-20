Salvaron a un niño de un año que se cayó accidentalmente a una pileta con agua
Los médicos lograron reanimar a un pequeño que sufrió ahogamiento al caer accidentalmente dentro del agua de una pileta doméstica.
Una situación de extrema tensión atravesaron los familiares que rescataron del interior de una pileta doméstica a un niño de un año de edad.
El pequeño cayó al agua y sufrió principio de ahogamiento y las personas del entorno lo quitaron del interior del natatorio doméstico para hacerle maniobras de reanimación.
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El esfuerzo de las personas del entorno no habría sido eficiente para lograr volverlo en sí y lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital San José.
En la guardia pediátrica lo atendieron con el triage de prioridad y lograron reanimarlo con maniobras de RCP..
Afortunadamente, el pequeño se recupera del episodio sufrido con atención médica y seguimiento clínico de su evolución.