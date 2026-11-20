Salvaron a un niño de un año que se cayó accidentalmente a una pileta con agua

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Pergamino

Los médicos lograron reanimar a un pequeño que sufrió ahogamiento al caer accidentalmente dentro del agua de una pileta doméstica.

20 de noviembre de 2026 a las 08:49 a. m.

20 de noviembre de 2026 a las 08:49 a. m.

Una situación de extrema tensión atravesaron los familiares que rescataron del interior de una pileta doméstica a un niño de un año de edad.

El pequeño cayó al agua y sufrió principio de ahogamiento y las personas del entorno lo quitaron del interior del natatorio doméstico para hacerle maniobras de reanimación.

El esfuerzo de las personas del entorno no habría sido eficiente para lograr volverlo en sí y lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital San José.

En la guardia pediátrica lo atendieron con el triage de prioridad y lograron reanimarlo con maniobras de RCP..