Karim Dib: “La Municipalidad no cuenta con dinero disponible para continuar subsidiando a La Nueva Perla en lo que resta del año”

Pergamino

El secretario de Gobierno explicó cómo se financia el transporte público de pasajeros, detalló que el Municipio lleva aportados cerca de $900 millones en 2026 y advirtió que la ejecución casi total de las partidas impide cualquier reasignación.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Pergamino, Karim Dib, durante una entrevista con LA OPINION describió el esquema con el que se presta y se sostiene el servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad y en algunas localidades del Partido, el peso de los subsidios municipales y la situación financiera de cara al cierre del año.

- ¿Cómo se presta hoy el servicio de transporte público en Pergamino? - El servicio público de transporte de pasajeros en nuestra ciudad y localidades Partido se presta mediante el esquema administrativo y contractual de concesión. Desde los años 2002 y 2004 la empresa La Nueva Perla SRL es la concesionaria encargada de prestarlo, y lo hace mediante la división en dos líneas: la 1, urbana, compuesta por los ramales A, B, C, D y E; y la 2, interurbana, que recorre nuestra ciudad hasta las localidades de El Socorro, ingresando por Manuel Ocampo y Mariano Benítez.

- ¿Quién fija el precio del boleto? - Por disposición legal y contractual, el precio del boleto lo fija el Concejo Deliberante de nuestra ciudad; es decir, no puede ser establecido por la empresa. Sin perjuicio de eso, desde hace meses el servicio se encuentra declarado en emergencia por el cuerpo deliberativo, marco en el cual el precio del boleto aumenta conforme a la publicación sistemática del IPC.

- ¿Por qué el boleto no alcanza para cubrir el servicio? - Se trata de un rubro con altos costos: renovación de micros, mantenimiento, combustibles, salarios y demás costos laborales de los choferes, seguros, etcétera. La relación entre esos costos y el precio del boleto arroja montos a pagar que se advierten demasiado elevados para la población usuaria, teniendo en cuenta que es un servicio que debe ser utilizado todos los días hábiles, como mínimo dos veces por día: ida al trabajo o a la escuela y vuelta al hogar. Esto implica que la diferencia entre el precio del boleto fijado por la autoridad y el costo operativo del servicio deba ser soportada por el Estado, a través de lo que se conoce como “subsidios al transporte”.

- ¿Quién aporta esos subsidios? - Durante mucho tiempo La Nueva Perla SRL, al igual que el resto de las empresas que operan en territorio bonaerense, recibió subsidios fijados y abonados tanto por la Provincia de Buenos Aires como por el Estado nacional. Pero como la suma de estos nunca fue suficiente para cubrir esa diferencia, este gobierno municipal viene presupuestando entre sus erogaciones corrientes anuales montos de dinero en concepto de subsidios para La Nueva Perla, es decir, para el servicio de transporte público de nuestra ciudad y localidades del Partido. En virtud de ello, y desde hace varios ejercicios, aportamos dinero para que el servicio no se vea afectado en lo más importante, que es su regularidad, al advertir que la recaudación por venta de boletos, sumada a los subsidios otorgados por los gobiernos nacional y provincial, resulta insuficiente para cubrir los costos operativos.

- ¿El aporte municipal se limita a ese subsidio? - No solo eso. Este Gobierno municipal en particular —pues no es lo que predomina en el resto de los municipios bonaerenses— también abona de su presupuesto anual el dinero correspondiente al boleto que consumen los estudiantes de tres niveles educativos: primario, secundario y hasta terciario/universitario, mediante lo que se conoce como “boleto estudiantil”. A eso hay que sumarle un cuadro tarifario que contempla precios menores para algunos tipos de usuarios, además de que las personas con certificado único de discapacidad, más un acompañante, no abonan pasaje.

- ¿Cómo se determina el monto que pone el Municipio? - El monto que aporta el erario municipal se establece teniendo en cuenta las necesidades financieras de la empresa en relación con su costo operativo mensual y sus fuentes de ingresos. Se actualiza anualmente en el marco de cada presupuesto sometido a aprobación del Concejo Deliberante y se ejecuta en forma mensual, acompañando así las erogaciones de la empresa, que en su mayoría son de cumplimiento mensual: salarios, seguros, combustible, Formulario 931, etcétera.

- ¿Cuánto lleva aportado la Municipalidad este año? - En lo que va del presente año, la Municipalidad de Pergamino lleva abonada, en concepto de aportes dinerarios al sistema de transporte público de pasajeros, una suma muy cercana a los novecientos millones de pesos ($900.000.000,00), entre el subsidio anual y el boleto estudiantil. El subsidio anual ya fue consumido en su totalidad, en virtud de que la empresa prestataria fue necesitando adelantos parciales de cuotas por vencer. Resta abonar dinero en concepto de boleto estudiantil, correspondiente a los meses de su último trimestre.

- ¿Qué permitieron esos aportes? - Estas cantidades ejecutadas este año y por abonar, así como las erogadas en tantos años anteriores, han permitido que toda la ciudad, así como Manuel Ocampo, Mariano Benítez y El Socorro, cuenten con servicio de transporte público regular y sistemático, al menor costo posible. Además, permitieron conservar las fuentes de trabajo y apoyar a una empresa local que desarrolla un rubro muy castigado por diversas circunstancias, totalmente ajenas a un gobierno municipal.

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