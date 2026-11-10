Día de la Tradición: ¿cómo se prepara Pergamino para celebrar nuestras raíces con música, danzas y destrezas criollas?

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Pergamino

Este martes 10 de noviembre, Argentina celebra el Día de la Tradición en homenaje al nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro. En Pergamino, la conmemoración tendrá continuidad el sábado 21 y el domingo 22 .

Cada 10 de noviembre, Argentina vuelve la mirada hacia sus raíces para celebrar aquellas costumbres, expresiones y valores que construyen nuestra identidad. El Día de la Tradición invita a reconocer el legado de la cultura gauchesca, la música, las danzas, la literatura y las costumbres que atraviesan generaciones y mantienen vivo el vínculo con nuestra historia.

La fecha recuerda el nacimiento de José Hernández, ocurrido el 10 de noviembre de 1834, y reconoce especialmente su aporte a la literatura nacional a través del Martín Fierro, una obra fundamental que retrató la vida del gaucho, sus dificultades, sus injusticias y su manera de entender el mundo.

En Pergamino, el espíritu de esta celebración tendrá su expresión en las calles y en el predio de Fortín Pergamino. La agrupación tradicionalista anunció una serie de actividades para el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, con propuestas que convocarán a bailarines, músicos, jinetes, instituciones y vecinos para compartir dos jornadas dedicadas a las tradiciones argentinas.

Un desfile para llenar de tradición las calles de Pergamino El sábado 21 comenzará con una actividad vinculada al mundo del caballo y las costumbres rurales. A las 8:30 se realizará la clasificación para el Concurso Nacional de Aperos de Uso Tradicional y Caballos de Trabajo de la Sociedad Rural Argentina.

Por la tarde, la ciudad será escenario de uno de los momentos centrales de la celebración: el desfile tradicionalista. La concentración está prevista para las 16:00 en la intersección de Nicolás Repetto y Marcelino Ugarte, mientras que el inicio del recorrido será a las 17:30 desde ese punto.

La columna avanzará por avenida Alsina, continuará por avenida Colón y tomará luego avenida de Mayo hasta llegar a la Plaza 25 de Mayo, donde estará ubicado el palco principal. La propuesta permitirá que vecinos y familias acompañen el paso de las agrupaciones y disfruten de una manifestación que mantiene vivas las costumbres criollas.

Antes del desfile, a las 16:30, academias invitadas de Pergamino ofrecerán una presentación de danzas folklóricas, sumando música y movimiento a una tarde pensada para celebrar la identidad cultural.

Una peña con artistas invitados La jornada del sábado continuará por la noche en el predio de Fortín Pergamino. Desde las 20:30 se realizará una peña folklórica con la participación de artistas invitados.

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La grilla anunciada incluye a Pancho Guevara y Gonzalo Irigaray, Los Picone, Los Bayos y Jóvenes Musiqueros. Será una oportunidad para compartir canciones, ritmos tradicionales y el encuentro alrededor de la música popular argentina.

La propuesta busca reunir a quienes disfrutan del folklore y también acercar estas expresiones a nuevas generaciones, en un espacio donde la cultura se transmite a través de la música, el baile y la participación comunitaria.

El domingo, destrezas criollas y solidaridad Las actividades continuarán el domingo 22 en el predio de Fortín Pergamino, con una jornada dedicada a las destrezas criollas y las tropillas entabladas. También habrá espectáculos en vivo y servicio de buffet.

La entrada tendrá un valor de 10.000 pesos y, según informó la organización, lo recaudado será destinado a la Granja San Camilo, incorporando así un propósito solidario a la celebración.

Una fecha para mantener vivas nuestras raíces El Día de la Tradición tiene su origen en el reconocimiento a José Hernández y a su obra. En 1939, la provincia de Buenos Aires estableció oficialmente la celebración mediante la Ley Nº 4756, a partir de una iniciativa de la Agrupación Bases. Más tarde, en 1975, la Ley Nacional Nº 21.154 extendió la conmemoración a todo el país.

El Martín Fierro se convirtió en una referencia central de la cultura argentina porque, a través de la voz de su protagonista, recuperó la experiencia del gaucho y reflejó una parte de la historia social del siglo XIX. Su legado sigue presente en las expresiones que identifican al país: el folklore, las payadas, las danzas, las reuniones alrededor del mate y las costumbres vinculadas con la vida de campo.