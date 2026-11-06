Iniciaron el operativo de ablación de órganos a un paciente de Arrecifes a través de un vuelo sanitario

> Iniciaron el operativo de ablación de órganos a un paciente de Arrecifes a través de un vuelo sanitario

Pergamino

Un operativo coordinado por el Incucai y la Fundación Favaloro permitió realizar una ablación en Arrecifes. Los órganos serán trasladados a Buenos Aires para los trasplantes.

Un operativo de ablación de órganos se puso en marcha este viernes en la ciudad de Arrecifes, luego de que los estudios médicos determinaran que un paciente reunía las condiciones para convertirse en donante. El procedimiento sanitario requirió el traslado de especialistas de la Fundación Favaloro, coordinados por el Incucai, y tuvo al aeródromo de Pergamino como punto estratégico para el despliegue de los equipos médicos y el posterior traslado de los órganos.

El movimiento de aeronaves comenzó el jueves, cuando se desplegaron vuelos sanitarios para transportar a los profesionales encargados de realizar las evaluaciones previas del paciente. Esos estudios resultaron determinantes para establecer la viabilidad de la donación y avanzar con la organización de un operativo que demanda una importante coordinación logística y sanitaria.

El avión sanitario aterrizó en Pergamino para trasladar a especialistas que participaron de la ablación de órganos en Arrecifes. — LA OPINION Operativo sanitario coordinado Durante la tarde de este viernes continuó el despliegue de los equipos médicos. A las 15:55 aterrizó en el aeródromo de Pergamino un avión sanitario que trasladó a especialistas de la Fundación Favaloro, quienes posteriormente fueron llevados por vía terrestre hasta Arrecifes para intervenir en el procedimiento.

La logística fue coordinada por profesionales del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), en articulación con el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias de la provincia de Buenos Aires, que dispuso una ambulancia para garantizar el traslado de los especialistas desde Pergamino hasta el centro de salud municipal Santa Francisca Romana, de Arrecifes.

La intervención requirió organizar los distintos movimientos de los equipos médicos, teniendo en cuenta los tiempos que demanda una ablación y la necesidad de preservar los órganos para que puedan ser destinados a los pacientes que esperan un trasplante.

El avión sanitario aterrizó en Pergamino para trasladar a especialistas que participaron de la ablación de órganos en Arrecifes. — LA OPINION Traslado de órganos Una vez finalizada la ablación en el establecimiento sanitario de Arrecifes, está previsto que los órganos sean trasladados nuevamente en una ambulancia hasta el aeródromo de Pergamino. Allí serán embarcados en una aeronave sanitaria con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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El procedimiento contempla que los órganos queden a disposición del sistema de distribución y asignación del Incucai, que determina los receptores de acuerdo con los criterios médicos de compatibilidad y prioridad establecidos para cada trasplante.

El avión sanitario aterrizó en Pergamino para trasladar a especialistas que participaron de la ablación de órganos en Arrecifes. — LA OPINION Estudios de compatibilidad Las evaluaciones previas no solamente permitieron determinar que el paciente reunía las condiciones para ser donante, sino que también incluyeron los estudios necesarios para establecer la compatibilidad con potenciales receptores.

De acuerdo con la información vinculada al operativo, las intervenciones quirúrgicas para los trasplantes ya se encontraban programadas, a partir de los resultados de esos estudios y de la identificación de los pacientes que podrían recibir los órganos.

La coordinación entre los equipos médicos, el Incucai, el sistema provincial de emergencias y los servicios de transporte sanitario resultó fundamental para concretar cada una de las etapas de un procedimiento que requiere precisión y rapidez.