“La compasión es más que la empatía”: la mirada de Dora Moyano sobre la visita del Papa al Cottolengo

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Pergamino

La presencia del Papa en Don Orione generó una profunda emoción y renovó la visibilidad de las personas con discapacidad y de las instituciones que trabajan por su inclusión. Dora Moyano, presidenta del Taller Protegido de Pergamino, valoró el gesto y rescató uno de los mensajes centrales .

La decisión del papa León XIV de comenzar su misión pastoral en la Argentina con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, tuvo un significado que trascendió el marco de una actividad protocolar. Allí, donde más de 400 personas con discapacidad reciben alojamiento y atención integral, el Pontífice puso en el centro de la escena una realidad que muchas veces permanece relegada y recordó el valor de cada vida, independientemente de sus condiciones.

El gesto tuvo una repercusión especial entre quienes, desde distintas instituciones, trabajan cotidianamente por los derechos, la dignidad y la inclusión de las personas con discapacidad. En Pergamino, una de esas voces es la de Dora Moyano, presidenta de la comisión directiva del Taller Protegido, una asociación civil sin fines de lucro fundada en 1974, que desde hace más de cinco décadas constituye un espacio de inclusión y desarrollo laboral para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y/o física.

Dora, que además es madre de una persona con discapacidad y lleva alrededor de veinte años comprometida con esta tarea, compartió una reflexión profunda sobre el significado de la visita papal. Su mirada no se limitó a valorar la elección del lugar, sino que puso el acento en el mensaje que, a su entender, León XIV dejó para toda la sociedad argentina.

«Fue una muy grata impresión, porque visibilizar de esa manera a la discapacidad en la Argentina es de un gran valor para todas las instituciones que trabajamos con personas con discapacidad», expresó.

De la empatía a la compasión Entre los conceptos que dejó el Papa durante su encuentro con la comunidad del Cottolengo, Dora destacó especialmente la invitación a desarrollar una actitud de compasión. Una palabra que, según explicó, suele confundirse con la lástima, pero que tiene un significado mucho más profundo y, sobre todo, implica una responsabilidad concreta. «El mensaje que dejó, a mi criterio, fue muy claro: la compasión», señaló.

En ese sentido, propuso detenerse en la diferencia entre ser empático y ser compasivo. La empatía permite reconocer la necesidad del otro, ponerse en su lugar y comprender lo que está atravesando. Sin embargo, para Dora, ese sentimiento no debería ser el punto de llegada. «La empatía es una muy buena virtud, porque es la que nos permite ver la necesidad del otro, pero uno, si da un paso más, viene la compasión. La compasión es atender la necesidad del otro, no basta solamente con verla», explicó. Y profundizó su planteo con una pregunta que interpela a cada persona: «No alcanza con decir: “Ay, pobre”. Es preguntarse: “¿Qué puedo hacer por ellos para cubrir alguna necesidad que tengan?”».

Para la presidenta del Taller Protegido, ese fue precisamente uno de los sentidos más importantes del mensaje pontificio: convocar a los argentinos a pasar de la sensibilización a la acción, de reconocer una realidad a involucrarse para transformarla. «A veces tenemos un criterio equivocado de la compasión. Creemos que ser compasivo es decir “pobrecito”, y no es así. Es empatía, compasión, un escalón más arriba. Es preguntarme qué puedo hacer yo por la necesidad del otro. Y hacerlo», sintetizó.

Dora Moyano, del Taller Protegido de Pergamino. — DORA MOYANO «No son un peso, son una bendición» Otro de los aspectos que Dora rescató de las palabras del Pontífice fue la manera de referirse a las personas con discapacidad. En particular, destacó el concepto de que no representan una carga, sino una bendición, una afirmación que considera fundamental frente a miradas que todavía persisten en distintos ámbitos de la sociedad.

«Son una persona que necesita atención, y allí viene la compasión. Atendamos a quien lo necesita», sostuvo.

La visita también permitió que León XIV escuchara testimonios en primera persona. Para Dora, esa posibilidad fue tan importante como la presencia del Papa en la institución, porque permitió que la sociedad conociera historias, experiencias y realidades que no siempre tienen espacio en la conversación pública.

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Entre esas imágenes, recordó especialmente el testimonio de una mujer adulta mayor con parálisis cerebral que pudo dirigirse al Pontífice, contar su experiencia y entregarle el libro de su vida. Un momento que, a su entender, dejó una enseñanza especialmente valiosa. «Demuestra que tener una discapacidad en algún aspecto de tu vida no te hace discapacitado o inservible en todos», reflexionó.

La historia de esa mujer también permitió poner en valor el trabajo de cuidado y acompañamiento que realizan instituciones como el Cottolengo, donde las personas encuentran un ámbito para desarrollar su vida, construir vínculos y sentirse reconocidas en su dignidad.

El valor de las instituciones Dora conoce de cerca ese trabajo. Desde el Taller Protegido de Pergamino, al igual que tantas otras organizaciones del país, sabe que la inclusión requiere mucho más que buenas intenciones: necesita espacios, oportunidades, acompañamiento, recursos y una sociedad dispuesta a reconocer las capacidades de cada persona.

Por eso consideró que la visita papal adquiere una dimensión especial en un contexto en el que, según advirtió, la discapacidad no siempre ocupa el lugar que merece en la agenda social. «Hay distintas formas de vivir, distintas formas de vida, y todas son sumamente valorables. Todas tienen de base la felicidad, porque el hecho de tener vida es como estar apoyado sobre los pies de la felicidad», expresó con una sensibilidad que atraviesa su compromiso personal e institucional.

Una visita que puede convertirse en compromiso Consultada sobre el impacto que estas imágenes y palabras pueden generar en el corazón de los argentinos, Dora prefirió dejar la respuesta abierta al paso del tiempo. Sin embargo, su reflexión volvió a conducir al mismo punto: la emoción es importante, pero necesita traducirse en acciones.

La visita de León XIV al Cottolengo Don Orione permitió que miles de personas volvieran su mirada hacia una comunidad que merece ser reconocida, escuchada y acompañada. También puso en primer plano el trabajo silencioso de tantas instituciones que, como el Taller Protegido de Pergamino, construyen oportunidades y sostienen cotidianamente espacios de pertenencia.

El desafío, entonces, es que esa visibilidad no se agote en las imágenes de una jornada ni en la emoción que despiertan las palabras del Papa. Que se convierta en una manera diferente de mirar, de relacionarse y de participar.