Sudáfrica, safaris y culturas fascinantes: Cubata Viajes invita a descubrir el mundo más allá de los destinos tradicionales

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Pergamino

La experiencia de María Rodríguez, quien regresó de un recorrido de 17 días por Sudáfrica e Isla Mauricio junto a un grupo de mujeres viajeras, abrió una conversación sobre los destinos exóticos, las propuestas que despiertan cada vez más interés y la posibilidad de conocer culturas diferentes.

La posibilidad de encontrarse cara a cara con una familia de leones, contemplar una ballena saltando frente al mar, conocer los escenarios donde Nelson Mandela dejó su huella o descubrir las aguas transparentes del océano Índico son algunas de las experiencias que pueden convertir un viaje en un recuerdo imborrable.

María Rodríguez, integrante de Cubata Viajes, acaba de regresar de una experiencia de 17 días por Sudáfrica e Isla Mauricio, un recorrido que realizó junto a un grupo de mujeres con las que comparte desde hace tiempo la pasión por conocer lugares diferentes. Su relato permitió acercarse a las particularidades de estos destinos y reflexionar sobre qué significa elegir un viaje exótico.

Desde la agencia pergaminense explican que el interés por estas propuestas crece entre quienes buscan salir de los circuitos habituales, conocer otras culturas y vivir experiencias que difícilmente puedan encontrarse en los destinos tradicionales.

Sudáfrica: mucho más que safaris y paisajes africanos “Sudáfrica es una locura”, resumió María al recordar el recorrido. La primera sorpresa fue descubrir un país que combina grandes ciudades, desarrollo económico, una historia intensa y una diversidad cultural que va mucho más allá de la imagen de la sabana africana que suele asociarse con el continente.

El itinerario comenzó en Johannesburgo, una ciudad atravesada por la historia del apartheid y las consecuencias de la segregación racial. Allí, el grupo pudo conocer parte de ese pasado y visitar la casa de Nelson Mandela, una experiencia que conmovió especialmente a María. “Yo estuve parada frente al sillón donde él se sentaba a meditar. Era una locura. Cuando uno está en esos lugares que siempre vio por televisión o que forman parte de momentos históricos y de pronto está ahí, siente: qué lindo, llegué hasta acá”, contó.

La historia de Mandela, su compromiso y su lucha por la igualdad fueron parte de los aprendizajes del recorrido. María también destacó la capacidad de resiliencia de la sociedad sudafricana y una reflexión que le transmitieron durante el viaje: la decisión de no reproducir la violencia ni convertir la justicia en una nueva batalla de enfrentamientos.

Pero Sudáfrica también ofreció uno de los atractivos más buscados por los viajeros: los safaris.

CUBATA VIAJES El encuentro con los cinco grandes Durante la estadía realizaron seis safaris, con salidas en distintos momentos del día para observar el comportamiento de los animales en su ambiente natural. Elefantes, rinocerontes, cebras, jirafas, leopardos y una familia de once leones formaron parte de una experiencia difícil de describir.

“Tuvimos la grata experiencia de ver un leopardo y una familia de once leones”, recordó María. El encuentro con estos últimos fue particularmente emocionante: primero aparecieron las leonas, luego los cachorros y finalmente los machos, que atravesaron el camino frente a los vehículos de safari. “Fue muy emocionante. Estaba el atardecer, el león pasando y uno dice: wow, esto es todo lo que siempre soñé», relató.

El recorrido también permitió conocer a los llamados Big Five o cinco grandes: león, leopardo, búfalo, elefante y rinoceronte, los animales más emblemáticos de los safaris africanos.

María destacó que la magia de estas excursiones está en observar a los animales en su hábitat, sin alterar sus comportamientos. Entre todos los encuentros, confesó que su preferida fue la cebra, aunque las jirafas también la maravillaron.

Ciudad del Cabo e Isla Mauricio La segunda parte del recorrido por Sudáfrica incluyó Ciudad del Cabo y el Cabo de Buena Esperanza. Allí, los paisajes costeros, los pingüinos, los lobos marinos y la posibilidad de observar ballenas frente al océano ofrecieron otro registro del viaje.

María comparó algunos escenarios con la Patagonia argentina, especialmente con la zona de Península Valdés. Uno de los momentos más inesperados ocurrió durante un almuerzo frente al mar, cuando una ballena comenzó a saltar a poca distancia de la costa. “Fue un regalito. Estábamos comiendo frente al mar y de pronto empezaron a gritar: “¡Mirá, mirá!”. La ballena saltaba y se tiraba. Fue alucinante”, recordó entre risas.

Después de tanta actividad, el grupo continuó hacia Isla Mauricio, un destino insular del océano Índico que combina influencias culturales francesas, inglesas, indias y malgaches.

Sus playas de aguas turquesas y transparentes, los arrecifes de coral y la gastronomía fueron parte de una estadía pensada para descansar y disfrutar. Incluso realizaron una excursión en una embarcación con piso vidriado para observar la vida marina.

“Las playas son divinas. El agua tiene un color entre turquesa y verde, y la transparencia es increíble. Fue fabuloso”, contó María.

CUBATA VIAJES ¿Qué convierte a un destino en exótico? La experiencia permitió retomar una pregunta que desde Cubata Viajes consideran fundamental: ¿Qué significa viajar a un destino exótico?

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No se trata simplemente de elegir un lugar lejano o poco conocido. También implica abrirse a otras formas de vida, descubrir costumbres diferentes, conocer otras creencias y aceptar que existen maneras de comprender el mundo que no necesariamente coinciden con las propias.

María eligió India como el destino más exótico que conoció hasta ahora. Allí, explicó, el impacto cultural y espiritual obliga a abandonar los parámetros habituales para acercarse a una realidad completamente distinta. “Con una cabeza occidental no podés entender el mundo oriental. Tenés que abrirla, sí o sí. Es totalmente diferente desde la concepción”, reflexionó.

Desde Cubata también observan el crecimiento del interés por Asia, particularmente por China, Japón y Corea. Entre las alternativas que evalúan para futuras experiencias aparecen Namibia, con propuestas de observación de fauna, y las paradisíacas islas Seychelles.

Nicolás Aller destacó, además, que al diseñar estos recorridos es fundamental contemplar las condiciones de seguridad, las características culturales de cada lugar y las circunstancias internacionales. De hecho, el viaje a Sudáfrica debió reprogramarse por cuestiones vinculadas con el contexto bélico.

Viajar también es compartir y animarse Detrás de esta experiencia hay una historia que María cuenta con especial cariño: la de su grupo de mujeres viajeras, que desde hace tiempo la acompaña en distintas aventuras. Son entre 12 y 14 mujeres que suelen elegir destinos poco convencionales y que ya compartieron recorridos por India, Nepal y otros lugares del mundo.

En el último viaje, la mayoría tenía entre 70 y 72 años, y también participó una mujer de 85. María recordó especialmente a Titi, como la llaman cariñosamente, que tiene un grupo de WhatsApp denominado «Titi por el Mundo», donde comparte con su familia fotografías de cada lugar que visita.

“Cuando terminamos el viaje les dije que de ellas me quedaba con las ganas de vivir que tienen. Una de ellas me decía: ‘A mí esto me da vida’. Y es así. Verlas animarse a hacer este tipo de cosas, volver renovadas de energía y seguir preguntando cuál será el próximo destino es maravilloso”, expresó.

La relación entre María y las viajeras también se construyó sobre la confianza y el afecto. “Me eligen desde el cariño y desde la confianza, y yo se los retribuyo estando siempre a disposición. Nos sentimos cuidadas. Es una relación de ida y vuelta”, explicó.

Para ella, esa es otra de las riquezas de viajar: los vínculos que nacen, las personas que se conocen y las experiencias que permanecen mucho después de regresar.

“Hay que animarse a salir, a viajar. Se hacen relaciones lindas, se conoce gente de Argentina y de otros lugares, se interactúa con otras culturas. Es imposible no sentirte vivo cuando hacés este tipo de cosas”, sostuvo.

CUBATA VIAJES Las próximas propuestas de Cubata Viajes Mientras María comienza a imaginar nuevos destinos para su grupo de viajeras, Cubata continúa organizando experiencias grupales para quienes desean recorrer el mundo con acompañamiento y propuestas planificadas.

Entre las próximas salidas, Nicolás Aller recordó que el 21 de noviembre partirá un grupo hacia República Dominicana, con un crucero de siete noches para recorrer distintas islas del Caribe.

Asimismo, para marzo se encuentran disponibles los últimos lugares de una salida grupal a Europa, con un itinerario de 26 días y 24 noches, a un valor informado de 4.990 dólares.

La experiencia de Sudáfrica dejó una certeza para María: siempre hay un lugar nuevo por descubrir y una cultura capaz de sorprender. Para quienes sienten curiosidad por lo diferente, los destinos exóticos representan una invitación a ampliar horizontes, salir de lo conocido y regresar con mucho más que fotografías.