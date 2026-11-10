León XIV recordó a María Crescencia en Córdoba y renovó la emoción de Pergamino por su camino a la santidad

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Pergamino

Durante la misa multitudinaria que celebró en la provincia de Córdoba, el Papa destacó el testimonio de santos y beatos argentinos y mencionó especialmente a María Crescencia Pérez, la religiosa nacida en Pergamino.

En medio de una celebración multitudinaria en Córdoba, ante unas 800 mil personas según las estimaciones oficiales, el papa León XIV dedicó un espacio de su homilía a recordar a hombres y mujeres que hicieron de su vida un testimonio de fe y servicio. Entre los nombres que mencionó apareció el de una figura profundamente querida por Pergamino: la beata María Crescencia Pérez, conocida como “Sor Dulzura”.

En su tercer día de actividades en Argentina, el Pontífice puso el acento en la vocación a la santidad y en la importancia de construir una sociedad fraterna y solidaria. “Estamos todos llamados a la santidad”, afirmó, antes de expresar su gratitud por la vida consagrada y por quienes dedicaron su existencia a acompañar a los más necesitados.

En ese reconocimiento incluyó a las beatas María del Tránsito Cabanillas, Catalina de María Rodríguez, María Ludovica de Angelis y María Crescencia Pérez, a quienes evocó por su entrega a la educación de los niños y la atención de los enfermos.

El Papa celebró una misa en Córdoba. — INFOBAE Una hija de Pergamino en el corazón de la Iglesia La mención papal tuvo un significado especial para Pergamino. María Crescencia nació en esta ciudad el 17 de agosto de 1897 y desde muy joven eligió el camino religioso. Como integrante de la congregación Hijas de María Santísima del Huerto, dedicó su vida al cuidado de los enfermos, los niños y las personas que más necesitaban acompañamiento.

Su dulzura, humildad y generosidad marcaron a quienes compartieron su camino y dieron origen al nombre con el que todavía hoy se la recuerda con cariño: Sor Dulzura.

Aunque murió en 1932, en Tucumán, su presencia espiritual siguió creciendo a través de los testimonios de fe y de los favores atribuidos a su intercesión. El 17 de noviembre de 2012, Pergamino vivió un acontecimiento histórico cuando fue beatificada en una ceremonia que reunió a miles de fieles.

Hoy, sus restos descansan en nuestra ciudad, donde su memoria convoca a peregrinos y devotos de distintos lugares del país. La posibilidad de que avance su camino hacia la canonización mantiene encendida una esperanza compartida por la comunidad.