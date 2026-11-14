El Taller Protegido abre sus puertas este domingo para una nueva jornada de Remate Solidario

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Pergamino

La jornada será este domingo, desde las 10:00, en el predio de avenida Jáuregui y Nelly Pujol. Habrá una amplia variedad de muebles, electrodomésticos, herramientas, antigüedades y artículos de bazar, además de venta directa, sorteos y servicio de buffet.

El Taller Protegido de Pergamino se prepara para vivir una nueva jornada de encuentro con la comunidad. Este domingo tendrá lugar el segundo Remate Solidario de 2026, una propuesta que reúne a vecinos, compradores y colaboradores alrededor de una iniciativa que, además de ofrecer la posibilidad de adquirir distintos artículos, representa un aporte fundamental para el sostenimiento de la institución.

La actividad comenzará a las 10:00 en el predio ubicado en avenida Jáuregui y Nelly Pujol 4480, y estará a cargo del martillero Federico Ricardo, quien tradicionalmente acompaña estas jornadas.

Como sucede en cada edición, habrá una importante variedad de elementos que llegaron a través de donaciones de vecinos de Pergamino y localidades de la zona. Muebles, electrodomésticos, aberturas, herramientas, juguetes, artículos de bazar, cristalería y antigüedades formarán parte de la propuesta.

Una oportunidad para encontrar de todo Entre los artículos que se destacan en esta edición habrá camas, colchones, heladeras, lavarropas, muebles de diferentes tamaños y herramientas, además de numerosos objetos de uso cotidiano y piezas de bazar y cristalería.

También se podrán encontrar antigüedades y elementos que, aunque ya no tengan utilidad para sus antiguos propietarios, pueden encontrar un nuevo destino en otros hogares.

La presidenta de la comisión directiva del Taller Protegido, Dora Moyano, explicó que la institución recibe donaciones de manera permanente y que la cantidad de objetos reunidos permite organizar dos remates por año.

Más allá de la posibilidad de adquirir productos a través de esta modalidad, cada encuentro tiene un propósito central: generar recursos para sostener el funcionamiento cotidiano del establecimiento.

“Estos ingresos tienen que ver con el funcionamiento en la vida diaria del Taller Protegido Pergamino, para que pueda seguir existiendo en las condiciones en las que existe”, señaló Moyano.

Bijou Además, durante este domingo habrá espacios de venta directa con distintas propuestas. Uno estará dedicado a la bijouterie, con anillos, pulseras, aros, collares y gargantillas de diferentes estilos.

También se ofrecerán productos confeccionados en los telares del Taller Protegido y algunas herramientas, sumando alternativas a la tradicional modalidad del remate.

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Sorteos y servicio de buffet Entre las novedades de esta edición se encuentran los sorteos preparados para compartir con quienes se acerquen a participar.

Al mediodía se sortearán vinos y, al finalizar el remate, los números de las boletas de los compradores participarán por una importante canasta de alimentos. Para acceder a este último premio será necesario permanecer presente en el predio al momento del sorteo.

La jornada también contará con servicio de buffet; por lo que los visitantes podrán disfrutar de la propuesta durante toda la mañana y parte de la tarde.

Otra información importante para quienes tengan previsto asistir es que el remate no se suspenderá por lluvia, ya que el establecimiento cuenta con instalaciones cubiertas que permiten desarrollar la actividad.

Una jornada que acompaña el trabajo de la institución Los remates solidarios se convirtieron en una de las actividades tradicionales del Taller Protegido y en una oportunidad para fortalecer el vínculo con la comunidad. Detrás de cada objeto que sale a la venta existe una donación, una historia y la posibilidad de que aquello que alguien ya no utiliza vuelva a tener valor para otra persona.

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Para la institución, estos encuentros significan mucho más que una jornada comercial: son una herramienta concreta para reunir fondos y continuar desarrollando su tarea diaria.

La invitación está abierta a todos los vecinos que quieran acercarse, recorrer los artículos, participar de las ventas y compartir una jornada diferente.