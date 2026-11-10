El nuevo método para saber si tenés multas de tránsito

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La Provincia habilitó un asistente virtual para consultar multas de tránsito, conocer el estado de las infracciones y generar cupones de pago.

La Provincia puso en marcha el Asistente Virtual de Infracciones BA, una herramienta que permitirá consultar multas de tránsito desde WhatsApp. El servicio funcionará las 24 horas, durante todo el año, y ofrecerá información sobre las actas registradas y las opciones para abonar las deudas.

La iniciativa fue dispuesta por el Ministerio de Transporte provincial y busca ampliar los canales de atención ciudadana. El nuevo sistema será complementario a la página web oficial donde actualmente pueden realizarse consultas sobre infracciones.

Entre las posibilidades que ofrecerá la plataforma se encuentra la búsqueda de multas mediante el número de DNI o la patente del vehículo. Además, permitirá conocer el detalle de las actas y generar los respectivos cupones de pago sin necesidad de ingresar al sitio web.

De acuerdo con la resolución publicada en el Boletín Oficial, el funcionamiento estará limitado a WhatsApp Business, mediante una línea telefónica oficial de la Provincia que contará con la verificación de Meta. Los datos de acceso serán comunicados exclusivamente por los canales institucionales bonaerenses.

¿Cómo funcionará el asistente de multas por WhatsApp? El sistema se alimentará de los registros del Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT). Esa plataforma concentra las actas labradas, su situación procesal y la información correspondiente a los dispositivos autorizados para comprobar las infracciones.

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Uno de los aspectos centrales de la medida está relacionado con la protección de los usuarios. Según establece la disposición, el asistente virtual no pedirá contraseñas, claves, nombres de usuario, códigos de verificación ni información bancaria o financiera y para acceder a las consultas solamente será necesario proporcionar el DNI o el dominio del vehículo. En tanto, el correo electrónico será un dato opcional que podrá utilizarse para recibir una copia del acta o el cupón de pago correspondiente.

¿Qué validez tendrán las respuestas del sistema? La resolución también establece condiciones para el tratamiento de la información personal. Los datos deberán manejarse de acuerdo con la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales y permanecerán alojados en servidores propios del Gobierno bonaerense.

Por otra parte, las respuestas que proporcione el asistente tendrán un alcance exclusivamente informativo y orientativo. Esto significa que las consultas realizadas mediante WhatsApp no modificarán los procedimientos administrativos vigentes ni tendrán consecuencias sobre el derecho de defensa de las personas señaladas como presuntas infractoras.