Todos por Jazmín: una campaña solidaria para ayudar a una nena de 10 años que atraviesa un tratamiento oncológico

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Pergamino

La niña fue operada de un tumor en la médula y nuevos estudios detectaron otras lesiones. Su papá necesita ayuda para permanecer en Buenos Aires y acompañarla durante la quimioterapia.

Una campaña solidaria bajo el lema “Todos por Jazmín” busca reunir la colaboración de la comunidad de Pergamino para ayudar a una familia que atraviesa un difícil momento. Jazmín, una nena de 10 años, fue operada recientemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un tumor en la médula y deberá continuar allí con un tratamiento oncológico que requiere la presencia permanente de su papá.

La intervención quirúrgica fue cubierta en su totalidad por la obra social IOMA. Sin embargo, la situación de la familia se complicó ante la necesidad de permanecer en Buenos Aires para afrontar las próximas etapas del tratamiento. Los gastos de alojamiento, alimentación y estadía representan una dificultad económica que no pueden resolver por sus propios medios.

Por ese motivo, familiares y allegados impulsaron una convocatoria para que los vecinos de Pergamino puedan colaborar económicamente o mediante la donación de alimentos no perecederos destinados a los hermanitos de Jazmín, que permanecen en la ciudad.

Nuevos estudios de Jazmín En las últimas horas, la familia compartió una actualización sobre el estado de salud de la nena, luego de recibir los resultados de estudios realizados el domingo. El informe médico detectó, además del tumor primario localizado en la columna dorsal, otras lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Según comunicaron sus familiares, los estudios identificaron tumores en los pulmones, la columna lumbar, el sacro y el hueso ilíaco. Este nuevo escenario modificó las perspectivas inmediatas del tratamiento, ya que, debido a la presencia de lesiones en distintas localizaciones, por el momento no es posible avanzar con nuevas intervenciones quirúrgicas.

La familia espera ahora las indicaciones del equipo de oncología, que deberá determinar qué medicación recibirá Jazmín y durante cuánto tiempo. De acuerdo con la información difundida, el tratamiento previsto será mediante quimioterapia.

La noticia representa un momento especialmente difícil para sus seres queridos, que permanecen acompañando a la niña mientras esperan las definiciones de los profesionales médicos sobre los próximos pasos.

Cómo ayudar a Jazmín La campaña solidaria tiene dos objetivos concretos: contribuir con los gastos que demanda la permanencia del papá junto a su hija en Buenos Aires y colaborar con las necesidades cotidianas de sus hermanitos, que están en Pergamino.

Quienes tengan la posibilidad de realizar un aporte económico, por pequeño que sea, pueden hacerlo mediante una transferencia al siguiente alias:

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Cada contribución permitirá ayudar al papá a afrontar los gastos de alojamiento y estadía mientras acompaña a Jazmín durante el tratamiento.

También se reciben alimentos no perecederos para colaborar con sus hermanitos. Las personas interesadas en realizar donaciones pueden acercarlas al domicilio que la familia puso a disposición para esta campaña solidaria.

El acompañamiento de Pergamino La convocatoria apela una vez más a la solidaridad de los vecinos de Pergamino, con la esperanza de que la ayuda colectiva permita aliviar parte de las dificultades que atraviesa esta familia.

Desde la organización agradecieron especialmente las muestras de afecto y el acompañamiento recibido en otras campañas solidarias, e insistieron en que cualquier colaboración resulta importante.

Mientras Jazmín continúa enfrentando este proceso de salud junto a su papá, la comunidad tiene la posibilidad de acompañarlos con un gesto solidario. Una transferencia, un alimento o cualquier aporte pueden convertirse en una ayuda significativa para una familia que necesita estar unida y concentrar sus esfuerzos en el tratamiento de la nena.