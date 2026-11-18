Pergamino

La empresa La Nueva Perla y el sindicato de la UTA llegaron a un acuerdo y las unidades volverán a transportar pasajeros de los servicios urbanos e interurbano de las localidades.

Los colectivos del transporte público de pasajeros volverán a circular con normalidad en Pergamino desde las primeras horas de este jueves, luego de que la empresa La Nueva Perla, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los trabajadores alcanzaran un acuerdo para levantar la medida de fuerza que había interrumpido los servicios urbanos e interurbanos durante varias jornadas. El entendimiento contempla un esquema de pago para regularizar los haberes adeudados.

La decisión se tomó durante una reunión que concluyó en la tarde de este miércoles y que permitió destrabar el conflicto laboral originado por atrasos en el pago de salarios y bonificaciones. Después de las conversaciones entre las partes, se resolvió restablecer la prestación del servicio a partir de este jueves, con las frecuencias y los recorridos habituales.

El acuerdo representa un alivio para los usuarios del transporte público, que durante los últimos días debieron reorganizar sus traslados ante la interrupción de los colectivos. La medida había afectado tanto a quienes utilizan diariamente las líneas urbanas para movilizarse dentro de Pergamino como a los pasajeros que dependen de los servicios interurbanos para trasladarse entre la ciudad y las localidades del partido.

Acuerdo entre La Nueva Perla y UTA Uno de los puntos centrales del entendimiento alcanzado establece que la empresa abonará inicialmente la mitad de la deuda salarial que mantiene con los trabajadores. El compromiso contempla que el saldo restante se cancele progresivamente a medida que ingresen nuevos recursos económicos por la prestación del servicio de transporte.

De esta manera, se estableció un mecanismo para avanzar en la regularización de los compromisos pendientes y permitir que los trabajadores retomen sus tareas, mientras la empresa procura reunir los fondos necesarios para completar los pagos y ponerse al día con sus obligaciones.

Según trascendió al término del encuentro, hubo buena predisposición y voluntad de las partes para encontrar una salida al conflicto y recuperar la normalidad del transporte público. La posibilidad de alcanzar un entendimiento sobre la modalidad de cancelación de los salarios adeudados resultó determinante para destrabar la situación.

Colectivos con horarios habituales Con el levantamiento de la medida de fuerza, las distintas líneas urbanas de La Nueva Perla volverán a cumplir sus recorridos y frecuencias habituales desde las primeras horas de este jueves. La restitución de los servicios también comprende las prestaciones interurbanas que conectan Pergamino con las localidades del partido.

En ese esquema están incluidos los recorridos hacia Manuel Ocampo, Mariano Benítez y El Socorro, cuyos habitantes también habían resultado afectados por la interrupción de los colectivos.

La reanudación de las prestaciones permitirá recuperar una conexión fundamental para quienes necesitan trasladarse por motivos laborales, educativos, comerciales, sanitarios y personales.

Se destrabó el conflicto laboral La resolución alcanzada durante la tarde de este miércoles pone fin, al menos en esta instancia, a varias jornadas de incertidumbre para los usuarios del transporte público y para los trabajadores de la empresa.

El compromiso de cancelar una parte de la deuda de manera inmediata y completar el resto con los ingresos que vaya percibiendo La Nueva Perla permitió alcanzar un punto de acuerdo entre los representantes sindicales, los empleados y la firma prestataria.