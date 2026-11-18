Presa de Regulación del Arroyo Pergamino: “La Provincia volvió a incluirla en el Presupuesto”
Así lo anticipó el vicepresidente del bloque de Senadores del PRO, Juan Manuel Rico Zini, tras mantener un diálogo telefónico con el subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura bonaerense, Néstor Álvarez.
El senador provincial del PRO, Juan Manuel Rico Zini mantuvo un contacto telefónico con el subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Néstor Álvarez, en el que el funcionario, además de señalarle que se habían transferido los fondos para regularizar la deuda con la empresa que ejecuta la obra Colector Ramal Norte, confirmó que la construcción de la presa de regulación del Arroyo Pergamino había sido nuevamente incluida en el Presupuesto 2027 elevado a las Cámaras por el Poder Ejecutivo provincial.
“A raíz de gestiones que habíamos realizado desde el bloque, el subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia se contactó para informarme que se habían girado fondos que se le adeudaban a la empresa que lleva adelante los trabajos del Colector Ramal Norte y en ese mismo diálogo, Néstor Álvarez ratificó que en el proyecto de ley de Presupuesto 2027, se había establecido una partida específica para la construcción de la presa de regulación del arroyo Pergamino”, describió el senador del PRO.
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Al respecto, y como lo había señalado en ocasiones anteriores en que esta obra estuvo incluida en presupuestos provinciales, Juan Manuel Rico Zini planteó: “El hecho de que la obra esté considerada en el presupuesto abre un horizonte de expectativas, y genera también cierta cautela, por cuanto aún no tenemos precisiones respecto de cuándo se avanzará con la ejecución concreta”.
“Que se incluya es importante y también nos compromete con la tarea de persistir en la gestión para que finalmente se avance con los trabajos, ya que se trata de la obra hídrica más demandada de Pergamino”, insistió el legislador.
En el contexto del fenómeno del Niño, que pone de relieve la importancia que tiene la inversión en obras hídricas que contribuyan a prevenir inundaciones, la definición de una partida para la construcción se vuelve a ubicar en la agenda pública como un hecho importante. En este sentido, el vicepresidente del bloque de Senadores del PRO fue categórico al expresar: “El Presupuesto es una hoja de ruta y un compromiso que debe ser honrado, y desde esa concepción, desde el bloque hemos manifestado la vocación de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para propiciar que la obra se ejecute y eso es lo que he transmitido en cada una de las gestiones realizadas en relación a este tema, ya que entendemos que la presa de regulación del arroyo no solo es una obra largamente esperada, por la comunidad, sino que promete mejorar el control de crecidas, proteger barrios y actividades productivas y reducir el riesgo hídrico en la ciudad y la región”.