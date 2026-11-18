Pergamino

Así lo anticipó el vicepresidente del bloque de Senadores del PRO, Juan Manuel Rico Zini, tras mantener un diálogo telefónico con el subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura bonaerense, Néstor Álvarez.

El senador provincial del PRO, Juan Manuel Rico Zini mantuvo un contacto telefónico con el subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Néstor Álvarez, en el que el funcionario, además de señalarle que se habían transferido los fondos para regularizar la deuda con la empresa que ejecuta la obra Colector Ramal Norte, confirmó que la construcción de la presa de regulación del Arroyo Pergamino había sido nuevamente incluida en el Presupuesto 2027 elevado a las Cámaras por el Poder Ejecutivo provincial.

“A raíz de gestiones que habíamos realizado desde el bloque, el subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia se contactó para informarme que se habían girado fondos que se le adeudaban a la empresa que lleva adelante los trabajos del Colector Ramal Norte y en ese mismo diálogo, Néstor Álvarez ratificó que en el proyecto de ley de Presupuesto 2027, se había establecido una partida específica para la construcción de la presa de regulación del arroyo Pergamino”, describió el senador del PRO.

Al respecto, y como lo había señalado en ocasiones anteriores en que esta obra estuvo incluida en presupuestos provinciales, Juan Manuel Rico Zini planteó: “El hecho de que la obra esté considerada en el presupuesto abre un horizonte de expectativas, y genera también cierta cautela, por cuanto aún no tenemos precisiones respecto de cuándo se avanzará con la ejecución concreta”.

“Que se incluya es importante y también nos compromete con la tarea de persistir en la gestión para que finalmente se avance con los trabajos, ya que se trata de la obra hídrica más demandada de Pergamino”, insistió el legislador.