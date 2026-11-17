Nueva Ley de Tránsito en la Provincia: ¿Cuáles son los cambios principales que regirán también en Pergamino?

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Pergamino

La Ley N°15.657 modificó el Código de Tránsito bonaerense y ahora los conductores deben tener en cuenta algunos momentos puntuales en el día a día.

La Provincia modificó el Código de Tránsito y estableció diez situaciones en las que deja de regir la prioridad de paso para el vehículo que llega desde la derecha. La reforma también precisa cómo deben actuar los conductores en avenidas, rotondas y cruces con tránsito lento.

La Legislatura bonaerense sancionó la Ley N°15.657 el 6 de octubre y fue promulgada el 30 de octubre, mediante su publicación en el Boletín Oficial provincial. La norma incorpora el artículo 28 quater a la Ley 13.927 y establece excepciones expresas a la regla general de prioridad de paso en las bocacalles y encrucijadas.

Una de las principales precisiones de la reforma es la jerarquía de las vías: quienes circulan por avenidas, rutas, autopistas, semiautopistas y carreteras tienen prioridad frente a los vehículos que intentan ingresar o cruzarlas desde otra calle. En esos casos, el conductor debe detenerse antes de avanzar.

En este contexto, el principio general se mantiene: al llegar a una intersección, se debe ceder el paso al vehículo que se aproxima desde la derecha. Sin embargo, la modificación detalla diez situaciones en las que esa prioridad deja de aplicarse y el sitio Alertas Tránsito las enumeró todas.

Las diez excepciones a la prioridad de paso por la derecha El nuevo artículo 28 establece las siguientes excepciones: Cuando existe señalización específica: si hay carteles o señales de tránsito que establecen un orden de circulación diferente, se debe respetar esa indicación.

Frente a vehículos ferroviarios: los conductores deben ceder el paso ante la circulación de trenes.

Ante vehículos de emergencia: los vehículos públicos de urgencia tienen prioridad cuando cumplen sus funciones y utilizan las señales de advertencia correspondientes.

Cuando se circula por una vía de mayor jerarquía: quienes transitan por autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras y avenidas tienen prioridad. Los conductores que pretendan ingresar o cruzarlas deben detenerse previamente.

Cuando hay peatones cruzando: se debe ceder el paso a quienes estén cruzando o por cruzar legalmente por una senda peatonal o un cruce habilitado.

Al ingresar a una rotonda: quien pretende entrar debe esperar y ceder el paso a los vehículos que ya circulan dentro de ella.

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Cuando se circula por una calle de tierra: el conductor que transita por una vía de tierra debe ceder el paso a quienes circulan por una calle pavimentada.

Cuando un conductor se detiene completamente: quien detiene por completo la marcha antes de ingresar a una encrucijada pierde la prioridad si otro vehículo llega en movimiento.

Cuando se realiza un giro: el conductor que dobla hacia una vía pública transversal debe ceder el paso a los vehículos que circulan por esa calle.

Cuando hay filas de vehículos en ambas calles: si se forman filas con circulación lenta en las dos vías que se cruzan, el paso debe organizarse de manera alternada, con un vehículo por vez desde cada transversal.

La prioridad de paso en las zonas rurales La legislación también incorpora disposiciones específicas para la circulación en caminos rurales. En esos sectores, los peatones, ciclistas y jinetes deben ceder el paso a los demás vehículos, excepto cuando atraviesen lugares especialmente señalizados que les otorguen prioridad.

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Además, establece cómo resolver el paso en caminos con pendientes estrechas. En esos casos, debe retroceder el vehículo que circula en sentido descendente, salvo que lleve un acoplado o remolque.

¿Qué cambia respecto de la Ley Nacional de Tránsito? La prioridad de paso por la derecha continúa siendo la regla general en las bocacalles y encrucijadas cuando no se presenta ninguna de las excepciones previstas. Por lo tanto, la Ley N°15.657 no elimina ese principio, sino que incorpora precisiones sobre cuándo corresponde ceder el paso.

La Ley Nacional de Tránsito N°24.449 ya contempla varias de estas excepciones en su artículo 41. La principal diferencia de la reforma bonaerense es que detalla expresamente la prioridad de quienes circulan por autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras y avenidas frente a quienes intentan ingresar o cruzarlas. También incorpora una regla específica para ordenar el paso alternado cuando hay filas de vehículos o tránsito lento en ambas calles que se cruzan.