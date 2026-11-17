El IPS confirmó el calendario de pagos de noviembre para jubilados y pensionados
El organismo previsional estableció dos fechas de acreditación según la terminación del DNI y confirmó hasta cuándo se podrán cobrar los haberes por ventanilla.
Los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires ya tienen las fechas de cobro de noviembre. El Instituto de Previsión Social (IPS) estableció un cronograma de dos jornadas, que comenzará el viernes 27 y tendrá en cuenta la terminación del DNI de cada beneficiario.
El viernes 27 de noviembre cobrarán los jubilados y pensionados cuyos DNI finalicen en 0, 1, 2 y 3. Durante esa misma jornada también se acreditarán las pensiones sociales no contributivas, sin importar la terminación del documento, ya que estarán incluidos los titulares con DNI del 0 al 9.
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Por otro lado, el lunes 30 de noviembre será el turno de los jubilados y pensionados con documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así, el IPS completará el calendario de pagos correspondiente al penúltimo mes del año.
¿Hasta cuándo se pueden cobrar los haberes del IPS por ventanilla?
Además de comunicar las fechas de acreditación, el IPS recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de diciembre de 2026.
Los beneficiarios deberán tener presente ese plazo para retirar los haberes correspondientes a noviembre mediante esa modalidad. Una vez superada la fecha establecida, vencerá el período habilitado para cobrar por ventanilla.