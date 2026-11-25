Pergamino

En la decimoctava sesión ordinaria, ambos proyectos fueron aprobados por once votos afirmativos. También se trató un pedido de Bomberos Voluntarios y se extendió el período de sesiones ordinarias durante diciembre.

El Concejo Deliberante de Pergamino llevó adelante este martes su decimoctava sesión ordinaria, que tuvo como uno de sus principales puntos el tratamiento del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2027, junto con la Ordenanza Fiscal e Impositiva.

Luego de las fundamentaciones de los distintos Bloques y de una votación nominal, ambos despachos de mayoría fueron aprobados con once votos afirmativos. De esta manera, el cuerpo legislativo dio luz verde a las dos iniciativas elevadas por la Secretaría de Hacienda.

Por otra parte, durante la sesión se abordó el expediente presentado por la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Pergamino, mediante el cual solicita una afectación presupuestaria. El tema fue tratado en primer término y con libre debate. Tras las intervenciones de los ediles, el concejal Cabrera solicitó el tratamiento del cuerpo en comisión y se procedió a una votación nominal, aunque finalmente el expediente fue girado a la Comisión de Presupuesto y Cuentas para continuar con su análisis.

Prórroga de sesiones y mejoras para la ciudad Otro de los asuntos aprobados fue un proyecto presentado en conjunto por los presidentes de los tres Bloques, que establece la extensión del período de sesiones ordinarias correspondiente a 2026 durante el mes de diciembre. La iniciativa fue tratada sobre tablas y obtuvo aprobación por unanimidad.

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