El Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto 2027 y la Ordenanza Fiscal e Impositiva
En la decimoctava sesión ordinaria, ambos proyectos fueron aprobados por once votos afirmativos. También se trató un pedido de Bomberos Voluntarios y se extendió el período de sesiones ordinarias durante diciembre.
Escribe
El Concejo Deliberante de Pergamino llevó adelante este martes su decimoctava sesión ordinaria, que tuvo como uno de sus principales puntos el tratamiento del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2027, junto con la Ordenanza Fiscal e Impositiva.
Luego de las fundamentaciones de los distintos Bloques y de una votación nominal, ambos despachos de mayoría fueron aprobados con once votos afirmativos. De esta manera, el cuerpo legislativo dio luz verde a las dos iniciativas elevadas por la Secretaría de Hacienda.
Las mas leidas de Pergamino
Pergamino, con trabajo y esfuerzo, recuperó una gran joya ferroviaria de más de 110 años
Salvaron a un niño de un año que se cayó accidentalmente a una pileta con agua
Todos por Jazmín: una campaña solidaria para ayudar a una nena de 10 años que atraviesa un tratamiento oncológico
Casco obligatorio y documentación en regla, ejes de los controles de motos en la ciudad
Bomberos de El Socorro se despega del acuerdo impulsado por el Cuartel de Pergamino y concejales
Por otra parte, durante la sesión se abordó el expediente presentado por la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Pergamino, mediante el cual solicita una afectación presupuestaria. El tema fue tratado en primer término y con libre debate. Tras las intervenciones de los ediles, el concejal Cabrera solicitó el tratamiento del cuerpo en comisión y se procedió a una votación nominal, aunque finalmente el expediente fue girado a la Comisión de Presupuesto y Cuentas para continuar con su análisis.
Prórroga de sesiones y mejoras para la ciudad
Otro de los asuntos aprobados fue un proyecto presentado en conjunto por los presidentes de los tres Bloques, que establece la extensión del período de sesiones ordinarias correspondiente a 2026 durante el mes de diciembre. La iniciativa fue tratada sobre tablas y obtuvo aprobación por unanimidad.
Además, el orden del día incluyó distintos despachos relacionados con obras y mejoras en barrios de Pergamino y espacios públicos. Entre ellos se destacó la puesta en valor de la Plaza San José, junto con otras iniciativas orientadas al mantenimiento y acondicionamiento de distintos sectores de la ciudad.