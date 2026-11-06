Presupuesto 2027 en Ramallo: aumenta un 25%, pero persisten las dudas sobre el destino de los fondos

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El Ejecutivo presentó el proyecto para el próximo año y señaló áreas prioritarias como salud, seguridad y obra pública. Sin embargo, todavía faltan detalles sobre la distribución de los recursos.

El Departamento Ejecutivo de Ramallo presentó ante el Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto 2027, que prevé un incremento del 25% respecto del ejercicio actual. Aunque el Gobierno municipal mencionó a la salud, la seguridad, la educación y la obra pública como ejes de gestión, todavía no brindó precisiones suficientes sobre cómo se distribuirán los recursos ni cuáles serán las inversiones previstas.

El Presupuesto 2027 de Ramallo y el aumento del 25% Para dimensionar el alcance de la actualización, el Presupuesto 2026 había contemplado $37.460 millones para la administración central y otros $10.142 millones destinados al Hospital José María Gomendio. En conjunto, ambas estructuras representaron una previsión inicial cercana a los $47.603 millones.

Sobre esa base, el incremento del 25% proyecta un presupuesto considerablemente superior para el próximo ejercicio. No obstante, el monto definitivo deberá conocerse a partir de las planillas oficiales que acompañan el proyecto, ya que el porcentaje de actualización no permite determinar por sí solo cuánto dinero tendrá disponible cada área.

Uno de los principales interrogantes pasa por el significado real de ese aumento. Si la actualización responde fundamentalmente a la inflación, el crecimiento nominal de los recursos no necesariamente se traducirá en una mayor capacidad de inversión ni en una mejora de los servicios que presta el municipio.

En ese sentido, contar con más dinero en términos nominales no garantiza automáticamente más obras, mejores prestaciones o una atención sanitaria de mayor calidad. Para evaluar el alcance de la propuesta será necesario conocer la distribución de las partidas y compararlas con las necesidades concretas de la comunidad.

Salud, seguridad y obra pública: las prioridades que todavía necesitan números Entre los sectores señalados por el Ejecutivo aparecen la salud, la seguridad, la educación y la obra pública. Sin embargo, la enumeración de estas áreas no alcanza para explicar el destino de los fondos públicos. La discusión presupuestaria requiere conocer cuánto dinero recibirá cada una, qué programas tendrán financiamiento y cuáles serán los proyectos que se buscará concretar durante 2027.

La falta de precisiones adquiere mayor relevancia si se consideran los antecedentes de las cuentas municipales. Durante el primer semestre de 2025, la administración había registrado un déficit de aproximadamente 9.000 millones de pesos, acompañado por un incremento de la deuda flotante y mayores compromisos con proveedores.

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Ese escenario obliga a analizar el nuevo presupuesto no solamente desde los ingresos que se esperan recaudar, sino también desde la capacidad del municipio para administrar sus gastos, sostener los servicios y cumplir con las obligaciones financieras asumidas.

Por eso, uno de los aspectos centrales del debate será determinar qué proporción de los recursos se destinará al funcionamiento de la administración, cuánto demandará la estructura de personal y qué margen quedará disponible para inversiones y obras públicas.

Los cuestionamientos por la transparencia de las cuentas municipales A las dudas sobre la distribución presupuestaria se suma un planteo vinculado con el acceso a la información económica y financiera. En septiembre de 2026, el Concejo Deliberante debió solicitar, mediante una minuta de comunicación, que el Departamento Ejecutivo publicara la situación económico-financiera del municipio al 30 de junio.

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El pedido respondió a que esos datos no se encontraban disponibles en el sitio oficial, pese a las disposiciones vigentes relacionadas con la publicidad de la ejecución presupuestaria. La situación volvió a poner en discusión la necesidad de garantizar información pública actualizada y accesible para los concejales y los vecinos.

El tratamiento del Presupuesto 2027 representará una oportunidad para que el cuerpo legislativo examine en profundidad las partidas, los gastos de funcionamiento, la estructura de personal, las inversiones proyectadas y las previsiones de recaudación.