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Ramallo capacita a nuevos integrantes del programa municipal “Acompañados”

La iniciativa está destinada a generar oportunidades laborales e inclusión social. Los participantes recibirán formación para realizar tareas de mantenimiento del espacio público.

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05 de noviembre de 2026 a las 06:13 p. m.
Durante los encuentros, que se desarrollan en todas las localidades, se brindan herramientas fundamentales para el desempeño de sus funciones, fortaleciendo tanto el perfil laboral como el compromiso con la comunidad.
Foto: FM 95.5 Ramallo City

El Municipio de Ramallo lleva adelante jornadas de capacitación para los nuevos integrantes del programa municipal de Educación No Formal “Acompañados”. Los participantes se incorporarán a tareas de mantenimiento de espacios públicos en las distintas localidades del partido, luego de recibir herramientas para desarrollar sus funciones.

Capacitación para los nuevos integrantes de Acompañados

Los encuentros se desarrollan en todas las localidades del distrito y están destinados a quienes se sumaron recientemente a esta propuesta municipal.

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Durante las jornadas, los participantes reciben formación vinculada con las tareas que deberán desempeñar, con el objetivo de fortalecer sus capacidades laborales y promover el compromiso con la comunidad.

Además, el programa contempla una capacitación en Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP), conocimientos fundamentales para actuar ante posibles situaciones de emergencia.

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Mantenimiento de espacios públicos en Ramallo

Una vez finalizada la capacitación, los nuevos integrantes se incorporarán a los trabajos de mantenimiento y puesta en valor de los espacios públicos del partido.

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La iniciativa busca contribuir al mejoramiento de los lugares de uso común en cada localidad, a través de la participación de vecinos que forman parte del programa.

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Inclusión laboral y formación continua

Desde el Municipio destacaron que “Acompañados” constituye una política pública de la gestión del intendente Mauro Poletti, orientada a generar oportunidades laborales y promover la inclusión social.

La propuesta combina acompañamiento, formación y trabajo, con el propósito de brindar herramientas a los vecinos para fortalecer sus posibilidades de inserción laboral.

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Además de atender las necesidades de mantenimiento de los espacios públicos, el programa apunta a sostener un proceso de formación continua y generar nuevas oportunidades para quienes participan de esta iniciativa.

RamalloMunicipioEducaciónprograma
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