Ramallo reclama a la Provincia una repavimentación integral del Camino de la Costa

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Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante de Ramallo solicita obras sobre la Ruta Provincial 087-01 y advierte por los riesgos que generan los baches y deformaciones.

El estado del Camino de la Costa volvió a instalarse en la agenda política de Ramallo. El bloque Juntos por Ramallo presentó un proyecto de resolución para reclamar a la Provincia una repavimentación integral de la Ruta Provincial 087-01, ante el deterioro de la calzada y los problemas de seguridad vial que afectan a quienes circulan diariamente por el sector.

Reclaman obras de repavimentación en la Ruta Provincial 087-01 La iniciativa solicita a la Dirección Provincial de Vialidad que ejecute los trabajos de recuperación del tramo comprendido entre calle Velázquez, en la ciudad de Ramallo, y el Arroyo Ramallo. El pedido apunta a que se realice una intervención integral y no solamente reparaciones aisladas que permitan solucionar los inconvenientes de manera provisoria.

Entre los problemas detectados se mencionan baches, fisuras, desprendimientos y deformaciones del pavimento, además de sectores con ahuellamientos que evidencian la necesidad de recuperar la estructura de la calzada.

El proyecto también pone el foco en el deterioro del paso a nivel que conecta las rutas provinciales 087-01 y 087-02. A esa situación se suma el estado de los accesos a los establecimientos industriales, particularmente en el tramo comprendido entre el Acceso Cavalén y la avenida Central Energía Argentina, donde existen baches profundos que dificultan la circulación.

El tránsito pesado y los reclamos por seguridad vial Uno de los argumentos centrales del pedido está relacionado con la importancia estratégica que tiene el Camino de la Costa para la actividad productiva de la región. Por esa arteria circulan diariamente numerosos vehículos, entre ellos camiones de gran porte que se dirigen hacia las terminales portuarias y los establecimientos industriales del corredor Ramallo-San Nicolás.

En ese contexto, los concejales advierten que las condiciones actuales de la ruta representan un problema para la seguridad vial y afectan la circulación de quienes utilizan el camino para trasladarse o desarrollar actividades laborales y comerciales.

Los fundamentos del proyecto también recuerdan que el Concejo Deliberante viene realizando gestiones y reclamos institucionales desde 2016, mediante diferentes resoluciones que solicitaron la intervención de los organismos provinciales. Sin embargo, según se plantea en la iniciativa, hasta el momento no se concretó una solución definitiva para los problemas estructurales de la traza.

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Por ese motivo, se solicita mantener la declaración de emergencia vial de la Ruta Provincial 087-01 y avanzar con una respuesta que contemple las necesidades actuales del corredor.

El proyecto de repavimentación que reclama Ramallo El bloque Juntos por Ramallo plantea que la Provincia ejecute el proyecto de repavimentación que el Departamento Ejecutivo Municipal presentó bajo el expediente N.º 2025-334933564102.

La intención es que los trabajos permitan recuperar integralmente la calzada, incluyendo los sectores más comprometidos y los puntos de conexión con otras rutas y establecimientos industriales. De esta manera, se busca evitar que las intervenciones parciales continúen postergando una solución de fondo.

Además, la resolución contempla el envío de copias del reclamo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a la Dirección Provincial de Vialidad y al Departamento Zona I de Arrecifes, entre otros organismos.