> Ramallo recibirá el 13° Encuentro Nacional del Club Renault Fuego Argentina con una exposición y caravana

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El Paseo Costanero Viva el Río será escenario de dos jornadas dedicadas a este clásico de la industria automotriz, con exhibición de vehículos, caravana, sorteos, feria de artesanos y propuestas gastronómicas.

Ramallo será sede los próximos 21 y 22 de noviembre del 13° Encuentro Nacional del Club Renault Fuego Argentina, una convocatoria que reunirá a propietarios, coleccionistas y aficionados de distintos puntos del país. La actividad tendrá como escenario principal el Paseo Costanero “Viva el Río”, donde se desarrollará una exposición de estos emblemáticos vehículos, acompañada por diferentes propuestas recreativas y culturales. La entrada será libre y gratuita.

El Renault Fuego será protagonista de un encuentro nacional en Ramallo La ciudad se prepara para recibir a los fanáticos de uno de los modelos deportivos más reconocidos de la industria automotriz argentina. El Renault Fuego, que se convirtió en un vehículo emblemático por su diseño y trayectoria, será el centro de atención de una convocatoria que tendrá como objetivo reunir a quienes conservan, restauran y disfrutan de estas coupés.

El encuentro comenzará el sábado 21 de noviembre con la recepción de los vehículos que llegarán desde diferentes localidades. Durante esa primera jornada también está previsto un paseo por la ciudad, una oportunidad para que los participantes puedan compartir experiencias y recorrer distintos sectores de Ramallo.

La propuesta continuará el domingo 22, cuando se realizará la actividad central del evento. Desde las 10:00, el predio del Paseo Costanero “Viva el Río” recibirá la exposición de Renault Fuego, donde el público podrá observar de cerca los distintos ejemplares que formarán parte de la convocatoria.

Una caravana de Renault Fuego recorrerá Villa Ramallo y la ciudad Uno de los momentos destacados de la programación será la caravana prevista para el domingo a las 15:00. La actividad partirá desde Villa Ramallo con destino a la ciudad de Ramallo y permitirá que los vehículos recorran las calles ante la mirada de vecinos y visitantes.

La caravana formará parte de una jornada pensada no solamente para los propietarios de estos automóviles, sino también para quienes disfrutan de los encuentros de autos clásicos y deportivos.

Además, durante el desarrollo del evento se realizará la entrega de certificados a los participantes, junto con sorteos y premios. Estas actividades buscarán reconocer la presencia de los integrantes del club y generar un espacio de intercambio entre los asistentes.

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La convocatoria también representa una oportunidad para que los aficionados puedan compartir conocimientos sobre el mantenimiento, la restauración y la historia de un modelo que mantiene un lugar especial entre los seguidores del automovilismo.

Feria de artesanos y gastronomía para disfrutar del fin de semana en Ramallo La organización también prevé una propuesta abierta a toda la comunidad, con diferentes alternativas para quienes se acerquen al Paseo Costanero durante el fin de semana.

Mientras se desarrolle la exposición de vehículos, habrá servicio gastronómico y una feria de artesanos, dos espacios que complementarán la actividad automovilística y permitirán que las familias y los visitantes puedan permanecer en el predio y disfrutar de la jornada.

El 13° Encuentro Nacional del Club Renault Fuego Argentina es organizado por el Club Renault Fuego Junín, cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Ramallo y el acompañamiento de la agrupación Fierros del Paraná.