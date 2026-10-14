Riesgo hídrico, el eje de la sesión del Concejo Deliberante

Pergamino

En la décimo quinta sesión del HCD, se aprobaron pedidos vinculados al mapa de riesgo hídrico y a la presa de regulación del arroyo Pergamino. También se reclamaron tareas de limpieza del cauce y avances en los desagües pluviales del Ramal Norte.

El Concejo Deliberante de Pergamino llevó adelante su décimo quinta sesión, con un temario integrado por proyectos impulsados por los concejales y expedientes ingresados por el Departamento Ejecutivo. Entre los temas centrales se destacaron los reclamos vinculados a la prevención del riesgo hídrico, la limpieza del arroyo Pergamino y el estado de las obras hidráulicas consideradas fundamentales para la ciudad. Varios de estos proyectos fueron tratados sobre tablas y recibieron un amplio respaldo del cuerpo legislativo.

Reclamos por el mapa de riesgo hídrico y la limpieza del arroyo Uno de los proyectos aprobados fue el impulsado por la concejal Gabriela Taruselli, que reiteró el reclamo por el incumplimiento de la Provincia de Buenos Aires respecto de la elaboración del mapa de riesgo hídrico de las cuencas del partido de Pergamino.

Taruselli remarcó la importancia de disponer de un mapa actualizado que permita identificar las zonas de riesgo y contar con herramientas para establecer alertas tempranas. Además, recordó que el Concejo viene realizando este pedido desde 2014 y sostuvo que no se trata de un reclamo optativo, sino de una obligación que debe cumplir la Provincia. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

También se debatió el pedido de limpieza y mantenimiento del cauce del arroyo Pergamino, presentado por el bloque Juntos por el Cambio-Hechos. Durante el tratamiento, Inés Bergroth destacó la necesidad de avanzar con estas tareas, especialmente ante las advertencias vinculadas al fenómeno de El Niño.

Nicolás Cabrera acompañó la propuesta y señaló que las gestiones municipales deben articularse con la Provincia para concretar los trabajos. Por su parte, Alejandro Masagué solicitó que la limpieza también alcance los márgenes del arroyo, ante la posibilidad de nuevas tormentas.

El proyecto fue votado en general y en particular. Los artículos 1, 2, 3 y 4 se aprobaron por unanimidad, mientras que el último artículo obtuvo mayoría.

Piden precisiones sobre la presa y los desagües pluviales Otro de los asuntos relevantes fue el pedido de informes sobre el proceso licitatorio, el financiamiento y el cronograma de ejecución de la presa de regulación del arroyo Pergamino.

El concejal Donato Cignoli señaló que, si bien funcionarios provinciales habían anunciado novedades sobre la licitación, en una reunión con el senador provincial Juan Manuel Rico Zini y representantes del área se indicó que el proyecto todavía se encontraba en una instancia de aprobación presupuestaria. En ese contexto, explicó que el objetivo de la iniciativa es obtener certezas sobre la concreción de la obra.

Ignacio Maiztegui, en tanto, manifestó que fondos que originalmente iban a destinarse a la presa fueron reasignados a otros municipios y advirtió que todavía no existe certeza sobre la inclusión de las partidas necesarias en el próximo presupuesto provincial.

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Ramiro Llan de Rosos remarcó la importancia de la obra para los vecinos de Pergamino y convocó a insistir de manera conjunta para que la Provincia avance con su ejecución. El proyecto fue aprobado por unanimidad en general, mientras que, en la votación en particular, el primer artículo recibió aprobación unánime y el segundo fue aprobado por mayoría.

En la misma línea, se trató el pedido de informes sobre el estado de ejecución de la obra de desagües pluviales del Ramal Norte. Maiztegui destacó la importancia de estos trabajos para aliviar los ramales de desagüe de la ciudad y reclamó la liberación de los fondos necesarios para finalizar la obra.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en general. En particular, el primer artículo también obtuvo unanimidad, mientras que el segundo fue aprobado por mayoría.

Otros temas en agenda: Bomberos Voluntarios, tránsito y concientización Durante la sesión también se abordó el pedido de afectación presupuestaria de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Pergamino, que fue girado a la comisión de Presupuesto y Cuentas.

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Nicolás Cabrera consideró necesario darle un tratamiento rápido al expediente y sostuvo que el acompañamiento a la institución debe traducirse en hechos concretos. Ramiro Llan de Rosos llamó a los concejales a mantener sus compromisos y evitar que el tema se convierta en una herramienta de negociación política.

Por su parte, Gabriel Gattelet destacó el respaldo de la comunidad, que reunió más de ocho mil firmas en apoyo al pedido de financiamiento de los bomberos, y subrayó que se trata de una iniciativa surgida de una institución de relevancia social, más allá de las diferencias políticas.

Asimismo, se giró a la comisión de Tránsito y Transporte el proyecto que propone ampliar el horario de atención de la playa de acarreo municipal. Su autor, Bernardo Fiore Pitrelli, expuso situaciones que atraviesan vecinos y otras personas que necesitan recuperar sus vehículos y sostuvo que la medida no implicaría gastos adicionales.