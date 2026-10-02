> San Pedro: Políticas de género, autoridades municipales informaron a concejales sobre programas y estadísticas

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La Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad de San Pedro presentó estadísticas y programas de asistencia y prevención ante concejales, antes del tratamiento de una nueva ordenanza.

La titular de la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad de San Pedro, Laura Monfasani, mantuvo un encuentro informativo con autoridades del Concejo Deliberante y concejales del bloque Fuerza Patria. La reunión permitió abordar las estadísticas recientes del área y las acciones que se desarrollan para prevenir y asistir situaciones de violencia por motivos de género.

Reunión entre la Subsecretaría de Género y concejales El encuentro se realizó este miércoles en las instalaciones de la Subsecretaría y contó con la presencia del presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar, y los concejales Soledad Llull, Rita Leguizamón, Christian Leguizamón y Juan Cruz González.

Durante la jornada, las y los ediles recibieron información detallada sobre el trabajo que lleva adelante el área municipal y los datos estadísticos más recientes vinculados con sus intervenciones.

Programas y talleres para prevenir las violencias Los equipos profesionales de la Subsecretaría expusieron además sobre los diferentes programas y talleres de prevención y asistencia frente a situaciones de violencia por motivos de género que se implementan en el distrito.

La presentación permitió brindar información sobre las herramientas disponibles y las acciones que se desarrollan desde el área para acompañar distintas situaciones vinculadas con esta problemática.

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Una ordenanza para trabajar la prevención en clubes La reunión se concretó antes del tratamiento parlamentario de una ordenanza que propone implementar talleres de concientización en clubes de San Pedro para prevenir las violencias en el ámbito deportivo.

La iniciativa contempla un trabajo articulado entre la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad y el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad.