Baradero: Fontanari reclamó la aprobación de la Emergencia Hídrica, Vial y Climática para acelerar las obras

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El subsecretario de Seguridad pidió al Concejo Deliberante avanzar con la declaración de emergencia y advirtió que la demora ralentiza acciones previstas.

02 de octubre de 2026 a las 10:35 a. m.

02 de octubre de 2026 a las 10:35 a. m.

El subsecretario de Seguridad de la ciudad de Baradero, Fontanari, reclamó que el Concejo Deliberante avance con la aprobación de la Emergencia Hídrica, Vial y Climática, al considerar que la falta de sanción de la normativa demora distintas acciones previstas por el Municipio. El funcionario sostuvo que los trabajos continúan, aunque destacó la necesidad de contar con un marco legal para acelerar las respuestas.

Fontanari pidió destrabar la Emergencia Hídrica, Vial y Climática El funcionario realizó el planteo durante una entrevista con #TúRadio, donde puso el foco en la necesidad de que la iniciativa pueda ser tratada y aprobada por el Concejo Deliberante.

Según explicó, desde el área de Seguridad se mantienen en marcha diferentes tareas operativas, aun cuando todavía no se cuenta con la declaración de emergencia. Sin embargo, consideró que la aprobación de la medida permitiría avanzar con mayor rapidez en acciones que forman parte de la planificación municipal.

“Apelamos a que salga la Emergencia para llevar adelante las medidas que nosotros de igual manera estamos haciendo”, expresó Fontanari al referirse a los trabajos que se vienen desarrollando.

En ese sentido, el subsecretario remarcó que la declaración no implicaría dejar de realizar las tareas que ya están en marcha, sino que permitiría contar con herramientas adicionales para responder ante las situaciones vinculadas con el estado hídrico, vial y climático del distrito.

El Municipio busca acelerar las acciones previstas Fontanari insistió en que existe una necesidad concreta de contar con la aprobación de la emergencia para poder avanzar con distintas medidas que, de acuerdo con lo señalado, requieren de un respaldo normativo para su implementación.

“Hay una necesidad de contar con la aprobación de la Emergencia para llevar adelante lo que tenemos que llevar adelante”, sostuvo el funcionario, quien volvió a pedir que el tratamiento de la iniciativa pueda destrabarse.

La declaración de emergencia contempla un escenario en el que las condiciones hídricas, el estado de los caminos y las cuestiones vinculadas con fenómenos climáticos requieren respuestas coordinadas y una mayor capacidad operativa por parte del Estado municipal.

Desde el área de Seguridad sostienen que la posibilidad de contar con este marco permitiría ordenar y profundizar las intervenciones necesarias, particularmente aquellas relacionadas con la prevención y la atención de situaciones que puedan afectar la circulación, los caminos y distintos sectores del distrito.

El funcionario también planteó que la demora en la aprobación representa un tiempo que, desde su perspectiva, debe ser recuperado para poder avanzar con las acciones previstas.

“Apelamos a que esto se destrabe para recuperar el tiempo perdido”, afirmó.

A la espera de documentación para definir los próximos pasos Durante la entrevista, Fontanari también hizo referencia a la espera de documentación que considera necesaria para avanzar con algunas definiciones. En particular, señaló que había una fecha que resultaba importante para conocer determinados informes, pero que hasta el momento esa información no había sido recibida.

“Ayer era un día clave por algunas definiciones, pero todavía no recibimos el informe”, indicó el subsecretario.

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La llegada de esa documentación será uno de los elementos que las autoridades tendrán en cuenta para definir los próximos pasos y determinar las medidas que deberán implementarse.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo municipal aguardan que el Concejo Deliberante avance con el tratamiento de la Emergencia Hídrica, Vial y Climática, una herramienta que la gestión considera necesaria para agilizar las respuestas y profundizar las tareas que ya se vienen desarrollando en el territorio.