Las grandes bandas sonoras del cine cobrarán vida en el Teatro San Martín

Cultura

Proyecto Coral Pergamino, bajo la dirección del profesor Juan Carlos Migliaro, presentará este sábado 17 una propuesta que combinará canto coral, solistas, música en vivo, danza y proyecciones audiovisuales.

La magia del cine y la emoción de sus melodías serán protagonistas este sábado 17, a las 21:00, en el Teatro San Martín, donde el Coro Proyecto Coral Pergamino presentará Música de Películas, un espectáculo integral que propone recorrer algunas de las bandas sonoras más recordadas de la historia cinematográfica.

La iniciativa, concebida y desarrollada por el profesor Juan Carlos Migliaro, quien tiene a su cargo los arreglos, la coordinación y la dirección general, reunirá a coreutas, cantantes solistas, músicos y bailarines en una puesta que combinará distintas disciplinas artísticas para recrear la atmósfera y las emociones de películas que dejaron su huella en varias generaciones.

Con orquestaciones en vivo, pantalla gigante, intervenciones coreográficas y voces solistas, la propuesta busca transformar el escenario en un recorrido musical por historias, personajes y escenas inolvidables. El objetivo es ofrecer una experiencia que trascienda el concierto tradicional y permita al público reencontrarse con melodías que forman parte de la memoria colectiva.

Uno de los componentes destacados será la participación del prestigioso Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), junto con músicos de Pergamino que conformarán la base instrumental del espectáculo y acompañarán las interpretaciones vocales.

La presentación tendrá además un significado especial, ya que el programa estará dedicado in memoriam Paula Gutiérrez, en homenaje a su memoria.

Un recorrido por las melodías inolvidables del cine El programa incluirá 19 números musicales que abarcan diferentes géneros, épocas y estilos cinematográficos. Desde la aventura de Piratas del Caribe y la emoción de Titanic hasta la fantasía de El Rey León, Frozen, Toy Story y Coco, el repertorio propone un viaje por producciones que conquistaron al público a través de sus historias y canciones.

También habrá espacio para la sensibilidad de Cinema Paradiso, la música de La Misión, la elegancia de Perfume de mujer, el romanticismo de The Way We Were y La novicia rebelde, así como para clásicos populares como Singing in the Rain y New York, New York. El cierre estará a cargo de No llores por mí Argentina, de la ópera musical Evita, con la participación de Andrea Bustos y el grupo Fusión Arte.

La propuesta sumará, además, momentos de danza y movimiento escénico. El público podrá disfrutar de intervenciones de Movimiento Mágico, danza creativa; Adagio; la Academia de Danzas Hermanos Pérez; Fusión Arte y una pareja de tango integrada por Gabriela Sosa y Hugo Ramallo. También participará el zapateador Lautaro Finkel López, de la Academia Aire Criollo.

De esta manera, cada interpretación aportará una identidad propia a la puesta, con diferentes lenguajes artísticos que acompañarán las composiciones y recrearán el universo de las películas seleccionadas.

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Artistas y músicos en escena Junto al Coro Proyecto Coral Pergamino, participarán como cantantes solistas Connie & Pablo, Adrián Katzaroff, Bernave Pirchi, Verónica González, Pablo Delorenzini, Andrea Bustos y Sandra Spera.

El acompañamiento instrumental estará a cargo del Cuarteto de Cuerdas de la UNNOBA, integrado por Federico Moujan y Pablo Labanda en violines, Ricardo Bugallo en viola y Verónica Almerares en violoncello. También serán parte de la formación Cecilia Manzoni en piano, Manuel Cortasa en guitarra, Eduardo Cruz en bajo, Pepe Moran en batería y percusión, Demi Santucho en flauta, Ignacio Katz en clarinete y Adrián Charras en acordeón como invitado.

En el apartado coreográfico participarán Fusión Arte, bajo la dirección de Claudia Torres Díaz; Adagio, dirigido por Ianina Carlini; Movimiento Mágico, con Nicole Kiesevich; la Academia de Danzas Hermanos Pérez, dirigida por Yanina Pérez; la pareja de tango conformada por Gabriela Sosa y Hugo Ramallo, y Lautaro Finkel López, de la Academia Aire Criollo.

La realización técnica contará con Facundo Cruz en iluminación, Adrián Charras en sonido y Gisela Civetta en dirección de video. La producción artística estará a cargo de Los Álamos.

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Como complemento de la velada, se ofrecerá una degustación de quesos de Pecorina by Maru, acompañada por vinos de Bodega Boutique Wine.

Entradas Las entradas se encuentran disponibles en la boletería del Teatro San Martín, ubicado en San Martín 541, de martes a viernes, de 16:00 a 20:00, y a través del sitio web passline.com.