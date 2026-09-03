Borges y el derecho: una mirada sobre la obra del gran escritor argentino desde el universo jurídico

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Cultura

A 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, el abogado y escritor Leonardo Pitlevnik presentará en Pergamino su libro “Borges y el derecho” y brindará una charla abierta.

La literatura de Jorge Luis Borges continúa abriendo puertas hacia territorios tan diversos como la filosofía, la historia, la política y, en este caso, el derecho. En el marco de los 40 años del fallecimiento del reconocido escritor argentino, este jueves se realizará en Pergamino la presentación del libro “Borges y el derecho”, junto con una charla abierta a cargo de su autor, el Dr. Leonardo Pitlevnik.

El encuentro tendrá lugar a las 17:30, en la sala polivalente del Teatro San Martín, ubicado en San Martín 541, y propone acercarse a la obra de Borges desde una perspectiva poco habitual: la relación entre sus textos, sus personajes y los interrogantes que atraviesan el pensamiento jurídico.

La presentación estará a cargo de Mariángeles Villalba, del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2, y Manuel Curin, integrante del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 122. Ambos acompañarán a Pitlevnik en una jornada que buscará tender puentes entre la literatura y el derecho, dos campos que, aunque pertenecen a ámbitos diferentes, comparten preguntas vinculadas con la justicia, la verdad, la responsabilidad, el poder y las decisiones humanas.

Un autor con amplia trayectoria académica y judicial Leonardo Pitlevnik es abogado, doctor y profesor regular adjunto de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Su trayectoria combina la actividad académica con el ejercicio de la magistratura: actualmente se desempeña como juez de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro.

Además, es codirector de la publicación semestral “Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y director académico del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho de la UBA, desarrollando una importante labor en el ámbito de la investigación y la enseñanza del derecho penal.

Su libro “Borges y el derecho” propone, desde ese recorrido profesional y académico, una aproximación a la literatura borgeana que invita a volver sobre sus cuentos y personajes para descubrir en ellos dilemas y conceptos estrechamente relacionados con el mundo jurídico.

La actividad cuenta con el auspicio del Colegio de Magistrados de Pergamino, Colegio de Abogados de Pergamino, Asociación Judicial Bonaerense – Sede Pergamino-Colón, Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 122 y Fundación Casa de la Cultura – Teatro San Martín.