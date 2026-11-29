Cultura

Los bailarines lograron la clasificación en la subsede de Leandro N. Alem. El 8 de enero competirán en la Plaza Próspero Molina. En una entrevista contaron cómo nació el proyecto artístico, el trabajo con sus maestros y el camino que los llevó nuevamente a estar entre los seleccionados.

El camino hacia Cosquín vuelve a tener como protagonistas a María Córdoba y Nicolás Giménez. La pareja de danza tradicional consiguió el pasado sábado 21 su clasificación en la subsede de Vedia, partido de Leandro N. Alem, y tendrá una nueva oportunidad de representar a la región en el tradicional Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2027.

Los bailarines se presentarán el próximo 8 de enero en el escenario Atahualpa Yupanqui, ubicado en la Plaza Próspero Molina, donde participarán de una nueva instancia junto a representantes de distintas subsedes del país. La clasificación es el resultado de un trabajo sostenido, de años de preparación y de un proyecto artístico que ambos fueron construyendo con el acompañamiento de maestros y músicos.

En una entrevista con el programa de streaming Fuera de Página, Córdoba y Giménez compartieron detalles de la experiencia y de la preparación que hay detrás de cada presentación. “Nuevamente clasificados en la lucha por cumplir un sueño para lo que venimos trabajando muchísimo”, expresó Nicolás al referirse a este nuevo logro.

La instancia clasificatoria exige demostrar versatilidad y dominio de diferentes expresiones de la danza tradicional. “En la clasificación se bailan dos danzas. En la primera ronda hicimos un vals y en la segunda una polca. Después pasamos a la final donde hicimos un paso doble”, precisó María, quien agregó: “Son danzas enlazadas que venimos haciendo y trabajando con nuestros profesores de Rosario y Santa Fe”.

Para explicar las características de la categoría en la que participan, Giménez estableció una diferencia con otras modalidades del certamen: “Para explicarle a la gente los rubros son Pareja de Danza Tradicional y Pareja de Danza Estilizada, que rompe lo tradicional, con un esquema y una coreografía con saltos, giros y demás. En lo que es Tradicional, como bien dice la palabra, son danzas populares respetando lo tradicional”.

Un equipo detrás de cada presentación María y Nicolás llevan once años juntos y ocho vinculados al Cuerpo Municipal de Danzas, del que formaron parte durante varios años. Sin embargo, paralelamente fueron alimentando el deseo de desarrollar un camino propio como pareja de baile y comenzaron a prepararse con docentes de otras localidades.

“Empezamos hace 8 o 9 años con el profesor Emanuel Kluczkiewick de Rosario, él, además de bailarín es músico, así que hoy es parte de los músicos que nos acompañan en el escenario. Después incorporamos al equipo a Jaquelín Saucedo y Germano Moreno de Gálvez, Santa Fe, también bailarines y ganadores en Pareja de Danza Tradicional en el año 2019. Estamos muy agradecidos de que sean los tres, parte de nuestro equipo. Venimos trabajando con ellos estas danzas que, si bien fueron cambiando a lo largo de los años, encontramos estas tres danzas que más nos identifican y nos sentimos a gusto trabajándola”, explicó Córdoba.

A ese grupo se suman los músicos Agustín Bracco y Abel Acosta, de Rosario, quienes también forman parte de la propuesta artística que llevan al escenario.

Para Giménez, el resultado de ese recorrido no puede entenderse como un logro individual. “Nosotros somos la cara visible, pero nosotros somos una familia porque si no se comprende eso y no tenés esa unión no sería lo que hoy podemos transmitir. Todos somos esa obra, así que es un trabajo en equipo muy lindo”, sostuvo.

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La preparación implica una importante organización, especialmente por las distancias entre los integrantes del equipo y la necesidad de compartir espacios de ensayo. “Son una gran movida porque tenemos que viajar o ellos vienen para acá. También está el tema del espacio. Nos encontramos una vez al mes”, detalló María.

Una historia compartida con la danza El recorrido de ambos comenzó mucho antes de formar la pareja. María Córdoba baila desde los seis años. Sus primeros pasos fueron en la Academia Aire Criollo, junto a Cecilia Devia, y posteriormente continuó su formación con su hermano Mauricio Córdoba, bailarín del ballet de Mora Godoy.

Nicolás Giménez, nacido en Villa Ramallo, se inició en la danza a los cuatro años, influenciado por su hermano mayor. Hace once años que reside en Pergamino y fue precisamente en una peña de Cosquín donde conoció a María. Desde entonces, la danza se convirtió en uno de los espacios centrales de una historia compartida.

La primera experiencia competitiva como pareja llegó en el Pre Baradero, donde consiguieron el segundo puesto. Aquella participación marcó el comienzo de un recorrido que los llevó a seguir perfeccionándose, sumar maestros y consolidar una identidad artística propia, con el objetivo de alcanzar el escenario mayor del folclore argentino.

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Una nueva oportunidad en Cosquín La próxima presentación será el viernes 8 de enero, en el marco de la tercera ronda del Pre Cosquín. Allí se reunirán las parejas y los artistas que lograron superar las instancias de sus respectivas subsedes.

En esta oportunidad, Córdoba y Giménez deberán medirse con los representantes de General Acha, San Luis, La Plata y Viale, en una nueva instancia de competencia que los acerca a la posibilidad de continuar avanzando en el certamen.