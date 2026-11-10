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Una joven de Baradero integrará el cordón humano para recibir al Papa en Córdoba

Nicole, estudiante de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, participará del operativo organizado para la visita del Pontífice. Los preparativos y ensayos comenzaron hace un mes.

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10 de noviembre de 2026 a las 12:47 p. m.
En los últimos días, los cadetes realizaron ensayos en la Ruta 20, donde Nicole y sus compañeros de la escuela militar integrarán el cordón humano desplegado para dar la bienvenida al Pontífice.
En los últimos días, los cadetes realizaron ensayos en la Ruta 20, donde Nicole y sus compañeros de la escuela militar integrarán el cordón humano desplegado para dar la bienvenida al Pontífice.Foto: tulineadirecta.com.ar

Una joven oriunda de Baradero tendrá una participación especial en uno de los acontecimientos más importantes que se vivirán en Córdoba: la recepción del Papa. Se trata de Nicole, quien actualmente cursa sus estudios en la Escuela de Aviación Militar y formará parte del cordón humano que se desplegará para darle la bienvenida al Pontífice durante su visita a la provincia.

Una estudiante de Baradero ante un acontecimiento histórico

La historia de Nicole comenzó a tomar una dimensión especial hace aproximadamente un mes, cuando desde la institución militar les comunicaron a los alumnos que el Papa visitaría la provincia y que la Escuela de Aviación Militar tendría un papel destacado en el operativo de recepción.

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La noticia generó expectativa entre los cadetes y sus familias, especialmente por la posibilidad de participar de una ceremonia de semejante relevancia. Para Nicole, que dejó su ciudad de origen para continuar su formación en Córdoba, la experiencia representa una oportunidad particular dentro de su trayectoria educativa y militar.

Su madre, Natalia Vera, fue quien compartió detalles de lo que está viviendo la joven durante una entrevista con #TúRadio. Allí contó cómo se enteraron de la participación de su hija y explicó que los preparativos llevan varias semanas de trabajo.

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"Ella se enteró hace un mes atrás de que el Papa iba a su escuela", relató Natalia, al describir el momento en que Nicole recibió la noticia.

Ensayos sobre la Ruta 20 y un operativo especial

De acuerdo con el testimonio de su madre, la Escuela de Aviación Militar se encuentra abocada desde hace un mes a la organización de las actividades vinculadas con la visita. Durante ese período, los estudiantes participaron de distintas instancias de preparación para cumplir con las tareas asignadas.

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En los últimos días, los cadetes realizaron ensayos sobre la Ruta 20, uno de los sectores previstos para el despliegue del dispositivo de recepción. Allí, Nicole y sus compañeros deberán integrar el cordón humano que acompañará la llegada del Pontífice.

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La participación de los alumnos requiere coordinación, disciplina y una organización especial, teniendo en cuenta la magnitud del acontecimiento y la cantidad de personas que podrían acercarse para saludar al Papa.

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Los ensayos permiten establecer las ubicaciones de cada integrante, ajustar los movimientos y garantizar que el operativo pueda desarrollarse de manera ordenada durante la jornada de la visita.

Restricciones en la Escuela de Aviación Militar por la visita del Papa

Como parte de los preparativos, las autoridades de la institución también implementaron algunas medidas especiales para los estudiantes. Según contó Natalia Vera, a los cadetes se les restringió temporalmente el uso de teléfonos celulares.

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La decisión está relacionada con la logística del acontecimiento y con la necesidad de mantener la concentración de los alumnos durante las actividades de preparación. La medida forma parte de la organización interna que lleva adelante la escuela para afrontar una jornada que demanda un importante nivel de compromiso y responsabilidad.

Mientras avanzan los ensayos y se ultiman los detalles del operativo, Nicole se prepara para vivir una experiencia que seguramente quedará entre los recuerdos más significativos de su paso por la institución militar.

Para su familia, además del orgullo por verla avanzar en su formación, la posibilidad de que una joven baraderense forme parte de la recepción al Papa representa un motivo especial de emoción. Su participación permitirá que Baradero también tenga una presencia en un acontecimiento de relevancia religiosa e institucional para Córdoba.

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