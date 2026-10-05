Un homenaje a Yupanqui desde la música, la memoria y la danza
Roberto “Coya” Chavero compartió recuerdos y anécdotas de su padre durante el concierto “De tanto dir y venir”, que reunió en Pergamino a músicos, coreutas y bailarines alrededor de la obra de don Ata.
Organizado por el Coro Polifónico Municipal de Pergamino y Pueblo Coral, con el acompañamiento de la Fundación Atahualpa Yupanqui, durante el fin de semana se desarrolló el proyecto “Yupanquiano”, una propuesta que articuló formación coral, participación comunitaria y un concierto dedicado a la obra y al legado de Atahualpa Yupanqui.
La iniciativa tuvo como eje un taller de ensamble vocal, del que surgió una masa coral especialmente conformada para interpretar parte del repertorio del reconocido músico, poeta y compositor argentino. La experiencia permitió a los participantes acercarse a sus canciones desde una perspectiva colectiva, recuperando la fuerza de una obra profundamente vinculada con la identidad cultural y musical del país.
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El cierre de la propuesta tuvo lugar el domingo en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Pergamino, donde se presentó el concierto “De tanto dir y venir”, con la participación de Roberto “Coya” Chavero, hijo de Atahualpa Yupanqui; la directora Maichi Gago; la pianista Eloisa Di Giácomo y la masa coral surgida del taller.
La presentación propuso un recorrido por distintos momentos de la vida y la obra de Yupanqui, combinando la interpretación musical con los recuerdos de su hijo. Desde un lugar íntimo y personal, “Coya” compartió relatos, anécdotas y vivencias junto a su padre, aportando una mirada cercana sobre el hombre detrás del artista y sobre las canciones que, décadas después, continúan formando parte del repertorio de distintas generaciones.
La música también encontró su expresión en la danza. En ese marco, la pareja integrada por Silvina Bartolini y Julio Rosales, integrantes de Sencillito y al Corazón, participó especialmente invitada por “Coya” para acompañar en vivo la interpretación de un gato y una zamba pertenecientes a la obra de don Ata.
La presencia de los bailarines pergaminenses tuvo además un significado especial, ya que Bartolini y Rosales mantienen un vínculo artístico con el universo de Yupanqui. En anteriores oportunidades, llevaron sus danzas hasta Cerro Colorado, el paraje del norte cordobés que el propio Yupanqui eligió como refugio, lugar de inspiración y hogar definitivo.
De esta manera, “Yupanquiano” trascendió el formato de un concierto para convertirse en un encuentro alrededor de la memoria, la música y las expresiones de la cultura popular. Una propuesta que permitió recuperar la obra de Atahualpa Yupanqui desde distintas voces y lenguajes artísticos, y reafirmar la vigencia de un repertorio que continúa encontrando nuevas formas de ser interpretado y transmitido.