Cultura

El próximo miércoles 25, la institución abrirá sus puertas para compartir una charla sobre sus orígenes y trayectoria, a cargo de Danilo Zanoni, quien fuera su primer secretario. La reunión será en la sede de Rivadavia 648, con entrada libre y gratuita.

En el marco de la celebración de sus Bodas de Oro, la Casa Socorrense invita a la comunidad a compartir un encuentro especial para recordar su historia y celebrar cinco décadas de trayectoria institucional.

La reunión tendrá lugar el próximo miércoles 25, a las 19:00, en la sede de Rivadavia 648, con entrada libre y gratuita. Como parte de la propuesta, Danilo Zanoni, quien se desempeñó como primer secretario de la entidad, ofrecerá una charla evocativa en la que recorrerá los orígenes, los primeros pasos y el camino transitado por la institución a lo largo de estos cincuenta años.

Será una oportunidad para recuperar recuerdos, anécdotas y momentos significativos de la vida institucional, poniendo en valor a quienes hicieron posible su crecimiento y continuidad.