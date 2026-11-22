La Casa Socorrense celebra sus 50 años con una charla evocativa
El próximo miércoles 25, la institución abrirá sus puertas para compartir una charla sobre sus orígenes y trayectoria, a cargo de Danilo Zanoni, quien fuera su primer secretario. La reunión será en la sede de Rivadavia 648, con entrada libre y gratuita.
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En el marco de la celebración de sus Bodas de Oro, la Casa Socorrense invita a la comunidad a compartir un encuentro especial para recordar su historia y celebrar cinco décadas de trayectoria institucional.
La reunión tendrá lugar el próximo miércoles 25, a las 19:00, en la sede de Rivadavia 648, con entrada libre y gratuita. Como parte de la propuesta, Danilo Zanoni, quien se desempeñó como primer secretario de la entidad, ofrecerá una charla evocativa en la que recorrerá los orígenes, los primeros pasos y el camino transitado por la institución a lo largo de estos cincuenta años.
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Será una oportunidad para recuperar recuerdos, anécdotas y momentos significativos de la vida institucional, poniendo en valor a quienes hicieron posible su crecimiento y continuidad.
Al finalizar, los presentes compartirán una torta y un refrigerio, en un brindis que servirá para celebrar este aniversario tan especial y renovar el espíritu de pertenencia que acompaña a la Casa Socorrense desde sus comienzos.