Pickups: qué hay detrás de la apuesta de las automotrices por fabricarlas en la Argentina
Los utilitarios, categoría que incluye a las pickups, son casi dos de cada tres vehículos fabricados en 2026. Las inversiones en marcha y los desafíos.
Las pickups se consolidan como el eje de la industria automotriz argentina. Mientras la producción de autos cayó un 30,4 % entre enero y octubre, la de utilitarios bajó un 4,4 % y ya explica casi dos de cada tres unidades fabricadas. Toyota, Ford, Volkswagen, Stellantis y Renault tienen proyectos en marcha para producir nuevas camionetas en el país.
Qué muestran los números de producción y exportación
Según los datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), entre enero y octubre de 2026 se produjeron 360.444 vehículos, un 15,5 % menos que en el mismo período de 2025. La caída se concentró en los autos: se fabricaron 126.976 unidades, un 30,4 % menos. Los utilitarios sumaron 233.468 unidades y bajaron un 4,4 %.
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Las exportaciones se mantuvieron estables. En los primeros 10 meses del año salieron del país 230.865 vehículos, un 0,6 % más que un año antes. Casi dos de cada tres unidades producidas tuvieron como destino el exterior.
Brasil sigue siendo el principal comprador, con el 62,7 % de los envíos. Le siguen América Central, con el 12,6 %; Perú, con el 8,4 %, y Chile, con el 6,1 %. Los mayores crecimientos se registraron en Perú, América Central, Chile y Colombia.
En octubre, la producción fue de 40.426 unidades, un 14,4 % menos que en el mismo mes de 2025. Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, describió “un escenario de reacomodamiento de la actividad” y planteó la necesidad de una “mejora continua de la competitividad” para sostener los mercados de exportación.
Las pickups que se fabrican en el país
En la Argentina se producen hoy la Toyota Hilux en Zárate; la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok en General Pacheco; la Fiat Titano y la RAM Dakota en Ferreyra, Córdoba, y la Renault Niagara en Santa Isabel, Córdoba.
Las tres primeras encabezan además las ventas en el mercado interno. En mayo de 2026, la Hilux, la Ranger y la Amarok ocuparon los tres primeros puestos del ranking de pickups, según los datos de patentamientos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
El mapa también tuvo bajas. Nissan dejó de fabricar la Frontier en Santa Isabel en octubre de 2025, como parte de una reestructuración global, y pasó a importarla desde México. Con esa decisión también terminó la producción de la Renault Alaskan.
Las inversiones en marcha, planta por planta
El proyecto de mayor monto es el de Toyota. En septiembre, el Gobierno aprobó el ingreso de la empresa al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un plan de US$ 1341 millones para una nueva planta en Zárate. Estará destinada a un vehículo 100 % electrificado, cuyo modelo la compañía todavía no informó. Según estimaciones del Ministerio de Economía, el proyecto permitiría exportar US$ 1280 millones por año.
Renault inició el 6 de octubre la producción en serie de la Niagara en Santa Isabel. La empresa prevé exportar más de la mitad de lo que fabrique a 19 mercados de la región. Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, indicó que el vehículo tiene un 35 % de contenido local.
Ford anunció una inversión de US$ 170 millones para fabricar en General Pacheco una versión híbrida enchufable de la Ranger, que comenzaría a producirse en 2027. Volkswagen comprometió US$ 580 millones para producir una nueva generación de la Amarok en la misma localidad, también con horizonte en 2027.
Stellantis invirtió US$ 385 millones en Ferreyra para producir la Titano y la Dakota. El plan incluye la fabricación local del motor turbodiésel Multijet 2.2, prevista para 2027.
La competitividad, el desafío pendiente
La Argentina compite por las exportaciones de pickups con Tailandia y Sudáfrica, otros dos polos de producción de camionetas medianas. Un estudio de la consultora Abeceb, elaborado por Andrés Civetta, estimó que fabricar una pickup mediana para exportar cuesta en el país un 8,6 % más que en Sudáfrica y un 11,1 % más que en Tailandia.
Según el trabajo, la diferencia no está en los costos operativos sino en los impuestos. La carga tributaria acumulada sobre un vehículo exportado es del 12,8 % en la Argentina, frente al 5,8 % de Sudáfrica y el 1,8 % de Tailandia. El estudio también señala que el acero local cuesta un 10,4 % más que en Sudáfrica y alrededor de un 22 % más que en Tailandia.
La logística juega a favor: exportar a Europa desde Zárate cuesta un 6 % menos que desde el puerto sudafricano de Durban y un 16 % menos que desde Laem Chabang, en Tailandia.