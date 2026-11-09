Zárate realizó la tercera edición de la Feria Municipal del Libro con una importante convocatoria

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Zárate

La propuesta se desarrolló durante dos jornadas en el Centro Cultural Negro De la Riestra, con escritores locales, editoriales, charlas y la participación del periodista Luis Novaresio en el cierre.

La ciudad de Zárate fue escenario el viernes 6 y sábado 7 de noviembre de una nueva edición de la Feria Municipal del Libro, una iniciativa organizada por el Municipio a través de la Secretaría de Educación y Deportes. Bajo el lema “Zárate Lee”, la tercera edición reunió a escritores, editoriales, librerías y numerosos vecinos.

Una feria con propuestas para todas las edades Las actividades se desarrollaron en las instalaciones del Centro Cultural Negro De la Riestra, ubicado en la zona de Costanera, con entrada libre y gratuita. Durante las dos jornadas, el público pudo recorrer los distintos espacios y participar de una agenda que incluyó presentaciones de libros, charlas, encuentros con escritores y propuestas vinculadas con la educación.

Entre las iniciativas que formaron parte de la programación estuvieron el programa municipal La Biblioteca en tu Plaza y la Expo Universidades, que tuvo lugar durante la primera jornada y convocó especialmente a estudiantes interesados en conocer distintas alternativas de formación académica.

La feria también contó con la participación de editoriales y librerías, que acercaron sus propuestas a los visitantes, en un espacio pensado para promover el hábito de la lectura y generar un punto de encuentro entre autores y lectores.

Escritores locales y una amplia agenda cultural Uno de los aspectos destacados de esta tercera edición fue la presencia de numerosos escritores de Zárate y la región, quienes tuvieron la oportunidad de compartir sus trabajos con el público y participar de las distintas actividades programadas.

Entre los autores que formaron parte de la feria estuvieron M. Florencia Aguilar, Inés Arredondo, Rosario Bay, Silvana Cardozo, Rebeca Chorolque, Ana Coarasa, Luján Díaz, Carlos Ferreyra, Rita García, Ana M. Giménez, Karin Jabek, Andrea Lago, Nicolás Milanesi, Silvina Padua, Diego Paolinelli, Nicolás Pérez, Sergio Robles, María Sánchez, Nahuel Sánchez, Pablo Stadelman y Alejandra Viacava.

Además de las presentaciones literarias, durante el viernes y el sábado se realizaron charlas con distintos expositores, en una programación que buscó acercar diferentes miradas y experiencias vinculadas con el mundo de los libros y la cultura.

Luis Novaresio cerró la Feria del Libro y destacó el valor de la lectura El cierre de la tercera edición tuvo como protagonista al periodista, abogado y escritor Luis Novaresio, quien brindó una exposición ante un numeroso marco de público. Su participación fue uno de los momentos centrales de la jornada del sábado y marcó el final de dos días dedicados a la literatura y el intercambio de ideas.

Durante el cierre también estuvo presente el intendente Marcelo Matzkin, acompañado por el jefe de Gabinete, Juan I. Novelli; el secretario de Gobierno, Marcelo Torres; y la secretaria de Educación y Deportes, Stefanía Rodríguez Schatz.

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En diálogo con Diario La Voz, Matzkin expresó su satisfacción por la convocatoria y el crecimiento que viene registrando la iniciativa desde su primera edición.

“Estamos realmente muy contentos. Es la tercera edición de la Feria del Libro y cada vez viene más gente, cada vez logramos convocar más escritores locales, más gente pasa por este lugar”, manifestó el jefe comunal.

El intendente también destacó la realización de la Expo Universidades durante el viernes, que permitió la participación de más de mil estudiantes. En ese sentido, consideró que la feria representa una apuesta importante en un contexto en el que las redes sociales y los contenidos digitales ocupan cada vez más espacio en la vida cotidiana.

“Es una gran apuesta en momentos en que nos olvidamos del papel y creemos que todo es lo que dicen las redes sociales”, señaló.

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Matzkin sostuvo que la lectura permite conocer otras perspectivas, escuchar opiniones diferentes y construir una mirada propia sobre la realidad. “Esto nos invita a pensar, a escuchar opiniones distintas, a entender que no hay una sola verdad sino que la verdad es la apreciación de cada uno y que para eso hay que construirla con la lectura”, reflexionó.

Al ser consultado sobre su vínculo personal con los libros, el intendente reconoció que atravesó distintas etapas. Recordó que durante sus años de estudio tuvo una relación más intensa con la lectura, aunque luego se alejó de ella, y aseguró que actualmente busca recuperar ese espacio vinculado con el disfrute personal.