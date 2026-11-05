> Zárate: Bayer y la UTN capacitaron a 44 mujeres para ampliar sus oportunidades laborales

Zárate

El programa JUNTAS completó su segunda edición con 44 egresadas y 59 horas de formación. La propuesta incorporó herramientas de inteligencia artificial, finanzas y empleabilidad.

La segunda edición del programa JUNTAS – Abriendo Caminos en el Mundo Laboral concluyó en Zárate con 44 mujeres que completaron un proceso de capacitación de tres meses impulsado por Bayer y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Delta. La iniciativa busca fortalecer las competencias profesionales y facilitar el acceso de más mujeres al mercado laboral.

Más de 1.700 mujeres se postularon al programa JUNTAS en Zárate La convocatoria de 2026 recibió más de 1.700 postulaciones, de las cuales fueron seleccionadas 45 mujeres. Finalmente, 44 participantes completaron el recorrido, lo que representa una tasa de finalización del 98%.

La capacitación incluyó 13 encuentros y un total de 59 horas de formación, distribuidas entre 39 horas presenciales y otras 20 de actividades asincrónicas. El cierre se realizó en el Aula Magna de la UTN, en Campana, donde las egresadas recibieron sus certificados y compartieron las experiencias adquiridas durante el proceso.

Los datos de las postulantes reflejaron algunas de las dificultades que enfrentan las mujeres para incorporarse al mundo del trabajo: el 75% estaba desempleada al momento de inscribirse, el 30% no tenía experiencia laboral previa y el 44% tenía hijos o hijas a cargo. Además, el 80% contaba con el secundario completo como máximo nivel educativo alcanzado.

El programa comenzó en 2025 a partir de un diagnóstico sobre las barreras de acceso al empleo y tiene como objetivo brindar herramientas concretas para mejorar las posibilidades de desarrollo profesional.

Inteligencia artificial y finanzas, entre los nuevos contenidos de capacitación Uno de los aspectos destacados de esta segunda edición fue la incorporación de contenidos vinculados con las transformaciones del mercado laboral. En ese sentido, se sumaron módulos de introducción a las finanzas y manejo de inteligencia artificial.

La propuesta también contempló formación en autoconfianza, marca personal, sustentabilidad, seguridad y relaciones laborales, equidad, trabajo en equipo, inteligencia emocional, calidad, logística, procesos productivos y productividad.

Las participantes realizaron recorridas por distintos sectores de la planta de Bayer en Zárate, recibieron mentorías y trabajaron en la actualización de sus currículums y perfiles de LinkedIn. También participaron de simulaciones de entrevistas laborales y encuentros de vinculación con representantes del sector productivo.

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En total, 35 especialistas de Bayer y nueve profesionales de la UTN participaron como docentes, mentores y referentes de las distintas actividades.

Matías Marcantonio, líder de Bayer Zárate, destacó el crecimiento personal de las participantes y el desarrollo de la confianza durante el proceso de formación. Por su parte, Raúl Ramón Retrive, decano de la UTN Facultad Regional Delta, valoró la continuidad de la propuesta y señaló la importancia de la capacitación frente a los cambios que atraviesan la industria y la tecnología.

Empresas e instituciones acompañan la inserción laboral de las mujeres JUNTAS también contó con la participación de distintas organizaciones y empresas de la región. Entre ellas estuvieron la Municipalidad de Zárate, la Unión Industrial de Zárate (UIZ), Toyota, Masterbus y Grupo Acercarse, que contribuyeron a generar espacios de contacto entre las participantes y el sector productivo.

Los resultados de la primera edición, desarrollada en 2025, también mostraron avances en las trayectorias de las egresadas. Según los datos difundidos por Bayer y la UTN, el 61,9% continuó estudiando después de la capacitación, mientras que el 42,9% consiguió entrevistas laborales. Además, más del 95% manifestó que la experiencia había fortalecido su confianza y motivación para incorporarse al mercado de trabajo.

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Entre las áreas de formación elegidas por las primeras egresadas se encuentran automatización industrial, recursos humanos, electricidad industrial y biotecnología. Algunas incluso comenzaron a cursar estudios en la propia UTN.

Paula Capurro, responsable de Vinculación con la Comunidad y Comunicación de Bayer Zárate, destacó que uno de los principales objetivos es consolidar una red de acompañamiento entre las mujeres que participan. La intención es que los vínculos y las experiencias compartidas continúen más allá de las instancias de capacitación.