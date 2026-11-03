> Zárate realizó una jornada regional sobre prevención del suicidio y salud mental

Zárate

Profesionales de Zárate y Campana participaron de un encuentro gratuito sobre detección temprana, prevención, posvención y estrategias de intervención en salud mental.

03 de noviembre de 2026 a las 09:13 a. m.

03 de noviembre de 2026 a las 09:13 a. m.

El Municipio de Zárate acompañó la realización de la Primera Jornada Interdisciplinaria de Prevención y Posvención del Suicidio, una iniciativa que reunió a profesionales de distintas disciplinas de Zárate y Campana. El encuentro se desarrolló el sábado en las instalaciones del Negro de la Riestra y buscó fortalecer el trabajo conjunto en materia de salud mental.

Prevención del suicidio: detección temprana y estrategias de intervención La jornada fue organizada por profesionales de la salud mental de Zárate y Campana y tuvo como principal objetivo generar un espacio de formación, reflexión e intercambio de experiencias para abordar una problemática que requiere respuestas integrales y articuladas.

Durante el encuentro se trabajó sobre distintos aspectos vinculados con la prevención del suicidio, entre ellos la situación de esta problemática en la región, la identificación temprana de factores de riesgo y las herramientas disponibles para intervenir ante situaciones de vulnerabilidad.

Uno de los ejes centrales fue la posvención, que comprende las acciones de acompañamiento y asistencia destinadas a familiares, allegados y comunidades que atraviesan las consecuencias de una muerte por suicidio.

La convocatoria estuvo dirigida a profesionales y técnicos de las áreas de salud mental, educación, ámbito jurídico y disciplinas relacionadas, con la intención de promover una mirada interdisciplinaria y fortalecer los recursos de intervención.

Profesionales de Zárate y Campana participaron del encuentro La apertura estuvo a cargo de la doctora Julieta Olivieri, presidenta de la comisión organizadora, y de la licenciada Ana María Batallanez.

Entre las especialistas invitadas participaron la doctora Carolina Bidolegui, jefa de Salud Mental del Hospital San José de Campana; la doctora Gisela Pacienza, jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Virgen del Carmen; y la doctora Valeria Rodríguez, coordinadora del área de Salud Mental de la Municipalidad de Zárate.

También formó parte de la actividad la licenciada Patricia Costela, presidenta del Colegio de Psicólogos del Distrito V.

La nómina de disertantes estuvo integrada además por Marcela Massa, Lucila Merli Agazzi, Magdalena Monti, Valentina Ponce de León, Agustín Costa Shaw, Sandra Santangelo y Soledad Duarte.

Asimismo, participaron Noelia García, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, y la licenciada y prefecta Gladys Dalpra. El encuentro contó también con las intervenciones de Paula Robledo, Gimena Chelini, Facundo Chuliver, Julieta González Esteinou, Marcela Moragues, Andrea Cárdenas y Silvia Cabrera.

La diversidad de participantes permitió reunir experiencias provenientes de diferentes ámbitos de trabajo, con el propósito de intercambiar conocimientos y fortalecer los vínculos entre instituciones y profesionales que intervienen en el abordaje de la salud mental.

Proyectan nuevas jornadas interdisciplinarias en la región Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de capacitación y diálogo que permitan construir respuestas coordinadas frente a situaciones complejas. En ese sentido, remarcaron que la prevención del suicidio necesita contemplar la identificación de señales de alerta, el acceso oportuno a la atención profesional y el acompañamiento de las personas que atraviesan momentos de vulnerabilidad.

La primera edición representa el punto de partida de una propuesta que busca sostenerse en el tiempo. Los organizadores adelantaron su intención de realizar nuevas jornadas e incorporar a profesionales de otras ciudades, para ampliar la participación y consolidar una red regional de intercambio y cooperación.