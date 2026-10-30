Zárate: Tenaris entregó 356 becas a estudiantes de zarateños y de Campana por los 50 años del programa

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Zárate

La iniciativa de las Becas Roberto Rocca reconoció a jóvenes de ambas ciudades por su desempeño académico. En 2026, el Grupo Techint otorgará 1.205 becas en Argentina.

Tenaris y la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca entregaron 356 becas a estudiantes secundarios y universitarios de Zárate y Campana, durante una ceremonia realizada en la Escuela Técnica Roberto Rocca. El acto conmemoró los 50 años del programa y reunió a autoridades empresariales, intendentes, alumnos y familiares.

Las Becas Roberto Rocca cumplieron 50 años de trayectoria La ceremonia se desarrolló el martes 27 de octubre en el atrio de la Escuela Técnica Roberto Rocca, en Campana. Allí, los estudiantes distinguidos recibieron diplomas y medallas en reconocimiento a su rendimiento académico y compromiso con la educación.

El encuentro estuvo encabezado por Andrea Previtali, presidente de Tenaris para Cono Sur; Guillermo Hang, vicepresidente del Grupo Techint y de la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca; y Lorenzo Rocca, director de operaciones de TenarisSiderca.

También estuvieron presentes los intendentes Sebastián Abella, de Campana, y Marcelo Matzkin, de Zárate, además de autoridades educativas, funcionarios municipales y representantes de la compañía.

Las Becas Roberto Rocca fueron creadas hace cinco décadas con el objetivo de acompañar a estudiantes destacados por su desempeño académico y promover la continuidad de sus trayectorias educativas. A lo largo de ese período, la iniciativa se consolidó como una de las principales acciones de apoyo a la formación impulsadas por el Grupo Techint en las comunidades donde desarrolla sus actividades.

Durante el acto, Previtali destacó el esfuerzo de los jóvenes y el acompañamiento de sus familias. "Todos ustedes tienen algo en común: el mérito", expresó ante los becarios. Además, los alentó a sostener el compromiso con sus estudios y a continuar esforzándose para aprovechar las oportunidades que brinda la educación.

El Grupo Techint destina más del 90% de su presupuesto social a educación Otro de los ejes centrales del encuentro fue la relación entre la industria, la educación y el desarrollo de las comunidades. Desde la compañía remarcaron que la formación de las nuevas generaciones ocupa un lugar prioritario dentro de sus políticas de inversión social.

En ese sentido, durante la ceremonia se destacó que más del 90% del presupuesto de desarrollo social del Grupo Techint se destina a iniciativas educativas. La inversión comprende diferentes programas orientados a fortalecer la formación de estudiantes y generar oportunidades de crecimiento personal y profesional.

"Para nosotros la industria es nuestra vida y no hay industria sin comunidad", fue uno de los conceptos expresados durante el encuentro, en el que también se puso de relieve el vínculo histórico de la Organización Techint con la Argentina.

Como parte de la celebración por el aniversario, se proyectó un video institucional que repasó las cinco décadas de las Becas Roberto Rocca y su impacto en distintas generaciones de estudiantes.

Posteriormente, Erika Bienek, directora global de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint, moderó un panel integrado por tres exbecarios: Gustavo Colombo, Pedro Napoletano y Daniela Sol Miño, oriunda de Zárate.

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Los participantes compartieron sus experiencias personales y académicas, y explicaron cómo el acompañamiento del programa contribuyó a sus estudios y al desarrollo de sus proyectos profesionales.

Por su parte, Guillermo Hang recordó la figura de Roberto Rocca, quien además de su trayectoria como empresario industrial fue profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Según señaló, Rocca consideraba a la educación como uno de los principales motores del progreso.

"Esa premisa hizo que, 50 años después, estemos hoy acá", sostuvo Hang. Luego, dejó un mensaje dirigido a los jóvenes distinguidos: "Estas becas son una apuesta por lo que ustedes pueden llegar a ser".

Más de 1.200 becas educativas en Argentina durante 2026 El programa de Becas Roberto Rocca integra un conjunto de cuatro iniciativas educativas impulsadas por el Grupo Techint. Las otras tres son la Red de Escuelas Técnicas, Gen Técnico y Extra Clase, todas orientadas a fortalecer las oportunidades de formación y acompañar el desarrollo educativo de niños y jóvenes.

De acuerdo con las cifras difundidas durante la actividad, la organización otorgará en Argentina un total de 1.205 becas durante 2026. De ese número, 1.100 estarán destinadas a estudiantes de nivel secundario y las 105 restantes a jóvenes que cursan estudios universitarios.

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Dentro de ese total, las 356 becas entregadas a estudiantes de Campana y Zárate representan una parte significativa del programa educativo que la compañía desarrolla en la región.

La celebración del 50.º aniversario también permitió poner en perspectiva el recorrido de una iniciativa que, durante cinco décadas, reconoció el esfuerzo académico de distintas generaciones y acompañó sus proyectos de formación.

El mensaje final de las autoridades estuvo dirigido a la responsabilidad que implica acceder a estas oportunidades. Hang invitó a los estudiantes a poner sus conocimientos al servicio de la sociedad y de las comunidades en las que desarrollen sus actividades.