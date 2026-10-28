Robótica: estudiantes de Pérez Millán lograron tres podios en una competencia nacional

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El equipo CERoTeP de la Escuela Técnica N.º 2 obtuvo un primer puesto y dos subcampeonatos en una fecha de la Liga Nacional de Robótica disputada en Córdoba.

Estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N.º 2 de Pérez Millán tuvieron una destacada participación en una nueva fecha de la Liga Nacional de Robótica, realizada el sábado 24 de octubre en San Francisco, Córdoba. La delegación consiguió tres podios con el equipo CERoTeP, que se impuso en una categoría y alcanzó dos segundos puestos.

El equipo CERoTeP se destacó en tres categorías de robótica La actuación más sobresaliente llegó en Sumo RC, donde el robot conducido por el capitán Renzo Alimena obtuvo el primer puesto. La competencia puso a prueba el diseño, el funcionamiento y el control de los dispositivos construidos por los estudiantes.

El equipo también consiguió el segundo lugar en Sumo Autónomo, bajo el liderazgo de Franco Melota. En esta modalidad, los robots deben desenvolverse sin intervención directa de un operador, lo que exige un trabajo preciso de programación y puesta a punto.

El tercer podio llegó en Mini Sumo Pro, categoría en la que la participación estuvo encabezada por Dylan Pérez. De esta manera, los representantes de Pérez Millán completaron una jornada con resultados destacados frente a equipos de distintas instituciones.

17 estudiantes representaron a la Escuela Técnica N.º 2 La delegación estuvo integrada por 17 alumnos, que viajaron acompañados por los docentes Marcos Montoto y Ariel Correa. La participación en la competencia nacional les permitió aplicar conocimientos adquiridos durante su formación técnica y afrontar desafíos vinculados con la programación, la electrónica y la mecánica.

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Además de los resultados deportivos, el encuentro representó una oportunidad para intercambiar experiencias con estudiantes de otras instituciones educativas y conocer diferentes proyectos de robótica. Estas instancias contribuyen al aprendizaje práctico y al desarrollo de habilidades para el trabajo colaborativo.

El acompañamiento de las familias fue clave para el viaje a Córdoba Desde CERoTeP destacaron el valor del aprendizaje y el trabajo en equipo como aspectos centrales de la experiencia. La competencia no solo permitió medir el desempeño de los robots, sino también fortalecer los conocimientos y la preparación de los alumnos en un ámbito de alcance nacional.