San Pedro brindó una charla de educación financiera para personas mayores

Región

La iniciativa municipal, junto al Banco Provincia, ofreció herramientas para operar con Cuenta DNI y prevenir estafas en plataformas digitales.

La Dirección de Adultos Mayores de San Pedro, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, llevó adelante una charla de educación financiera junto al Banco Provincia. La actividad estuvo destinada a acercar herramientas prácticas a las personas mayores para facilitar el uso de los servicios bancarios digitales, promover su autonomía y reforzar la seguridad en las operaciones cotidianas.

Cuenta DNI: cómo utilizar las herramientas de la billetera virtual Durante el encuentro, un representante del Banco Provincia explicó las principales funciones de Cuenta DNI, la billetera virtual de la entidad bonaerense, y brindó orientación sobre los procedimientos más habituales para operar desde el celular.

Entre los temas abordados se incluyeron la consulta de saldos y movimientos, la realización de transferencias, el pago de servicios y las compras en comercios. También se explicaron las opciones para recargar el celular o la tarjeta de transporte y extraer dinero en efectivo de cajeros automáticos sin necesidad de utilizar una tarjeta de débito.

La propuesta permitió repasar distintas herramientas que pueden facilitar las gestiones financieras diarias y ayudar a que las personas mayores incorporen progresivamente nuevas tecnologías a sus actividades habituales.

Inclusión digital y autonomía para realizar operaciones bancarias La jornada tuvo como objetivo acompañar a las personas mayores en el proceso de inclusión tecnológica, brindándoles conocimientos útiles para desenvolverse con mayor confianza en el entorno digital.

A través de explicaciones prácticas, se buscó que los participantes pudieran conocer las posibilidades que ofrecen los servicios bancarios electrónicos y adquirir mayor autonomía para realizar operaciones sin depender necesariamente de la asistencia de otras personas.

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Este tipo de iniciativas apunta a reducir las dificultades que pueden surgir frente a la digitalización de los servicios financieros y a facilitar el acceso a herramientas que forman parte de la vida cotidiana.

Prevención de ciberestafas y protección de los datos personales Uno de los ejes centrales de la charla fue la seguridad al utilizar aplicaciones y plataformas digitales. En el cierre de la actividad, se hizo especial hincapié en las medidas preventivas necesarias para evitar el robo de información personal y las ciberestafas.

La orientación estuvo destinada a reforzar la importancia de operar con precaución, proteger los datos personales y reconocer los riesgos asociados al uso de servicios financieros en línea.